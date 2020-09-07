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17:13 (мск), источник: РИА Новости

В Европе могут ввести «светофор» для въезда туристов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза могут принять общую систему «светофора» для облегчения поездок внутри сообщества, но российские туристы от этого не выиграют, сообщает АТОР.

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Источник: РИА Новости

Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри ЕС в условиях пандемии коронавируса. Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, «какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерной обузой», препятствующей свободному передвижению внутри Европы.

ЕС предлагает решить эту проблему путем внедрения системы «светофора», где страны будут разделены на три основные группы по числу новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Зеленым цветом «раскрасят» территории, где число новых случаев на 100 тысяч населения за две недели будет меньше 25, а доля положительных тестов — ниже трех процентов. Оранжевым — регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов более трех процентов, либо наоборот — новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже заявленной планки.

Красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше трех процентов, либо количество новых случаев превышает 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Будет и «серая» зона: таким цветом будут отмечать территории, где провели менее 250 тестов на 100 тысяч населения, либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев.

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Никаких ограничений по въезду и перемещениям для путешественников из «зеленой» или «оранжевой» зон не предлагается. При необходимости страны ЕС могут ввести условие для лиц, переезжающих из «оранжевого» региона, пройти тест на COVID-19 до вылета или по прибытии.

Обязательным карантин или анализ будет для тех, кто возвращается домой из «красной» и «серой» зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.

По мнению экспертов, российские туристы от введения общеевропейского «светофора» вряд ли выиграют, так как в этом случае подобная классификация в перспективе будет применена и к прибывающим из третьих стран (и из России в том числе).

Внедрение системы «светофора» может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция.

Впрочем, наблюдатели полагают, что вряд ли все страны ЕС поддержат систему «светофора», так как у некоторых государств более жесткие критерии.

Кроме того, в последние две недели в Европе увеличилось число случаев заражения COVID-19. Если 14 дней назад среднесуточный показатель заражения коронавирусом за две недели составлял 16 случаев на 100 тысяч населения, то сейчас он вырос до 46.

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