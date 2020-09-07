Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
17:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Отец дарил сыну бутылку виски на каждый день рождения. Через 28 лет это помогает ему купить дом

С тех пор как Мэтью Робсон родился в 1992 году, его отец на каждый день рождения дарил ему бутылку односолодового виски «Макаллан» (Macallan). При этом он ставил одно условие — ни открывать эти бутылки, ни распивать их содержимое было нельзя.

Источник: BBC News Русская служба

В общей сложности отец потратил за прошедшие годы около пяти тысяч фунтов стерлингов на 28 бутылок виски.

Сейчас эта коллекция сейчас оценивается в 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 53 тысячи долларов) и выставлена на продажу.

Сам Мэтью говорит, что эти бутылки вряд ли были идеальным подарком для ребенка, но он очень благодарен отцу.

«Я получал это в подарок на каждый день рождения. Я думал, что это немного странновато, но следовал указаниям ни в коем случае их не открывать. Так я и поступил», — говорит он.

Пит и Мэтью Робсоны | Источник: BBC News Русская служба

Его отец Пит говорит, что ему просто понравилась идея раз в год дарить сыну бутылку виски 18-летней выдержки, чтобы тот мог с этим виски делать все, что пожелает, после того как ему самому исполнится 18 лет.

Само собой, мальчик получал и другие подарки на каждый день рождения, но традиция с бутылками виски не прерывалась.
Источник: BBC News Русская служба

С тех пор виски Macallan стал чрезвычайно популярен среди коллекционеров и специалистов.

Мэтью надеется, что ему удастся продать практически уникальную коллекцию, что позволит ему внести первый взнос на покупку своего собственного дома.

Источник: BBC News Русская служба

Марк Литтлер, брокер, специализирующийся на раритетном виски, говорит, что тут речь идет об идеальной коллекции.

«Цена виски Macallan резко возросла за последние 10 лет, — говорит он. — Но подобной коллекции никто давно не видел».

По его словам, клиенты, в основном из Азии и Нью-Йорка, уже проявляют живой интерес.

 Врачи клиники "Шарите" вывели Алексея Навального из искусственной комы
В Минске Мария Колесникова захвачена и увезена неизвестными людьми
МИД Сербии назвал ситуацию с постом Захаровой исчерпанной
Алексея Навального вывели из комы
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID больницы
Врачи предупредили об опасности коронавируса для детского сердца
Ученые клонировали умершую 40 лет назад лошадь Пржевальского
В Европе могут ввести «светофор» для въезда туристов
Едем в Хургаду. Сколько стоит отдохнуть в Египте и Эмиратах
Здоровье
Блогер три дня питался только «Дошираком» и поделился результатами Ему становилось то лучше, то хуже.
Hi-Tech
В соцсетях «родилась» новая городская легенда Кто такая Селена Дельгадо Лопес и почему она в вашем списке друзей в Facebook
Горячие темы на Авто
Если мы (русские) такие умные, то почему мы такие бедные? 451
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 290
Окунёмся в историю. Пятница в СССР. 160
Субботняя, размыслительная тема. 97
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Президент России вынудил Кипр отказаться от прикрытия олигархов
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
Gnezdo.ru
Помните её? А вот как она выглядит сейчас. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Леди
Константин Ивлев обручился с молодой возлюбленной Известный шеф-повар снова женится
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь