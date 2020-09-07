Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Как я провел лето: истории учителя, врача и многих другихВ проекте Новостей Mail.ru "Как я провел лето" люди разных профессий делятся своими воспоминаниями о необычном лете 2020 года
Фоторепортажи
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
18:02 (мск), источник: ТАСС Наука

Необратимость последствий коронавирусной инфекции опровергли

В течение полугода многие из них — в том числе повреждения легких и тромбы — пропадали у пожилых австрийцев, за которыми наблюдали медики.

Коронавирус COVID-19
18:14 (мск)Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:28 MSK, 07.09
Инфицировано1 030 690+5 185
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
25.087.09
Скончалось17 871+51
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
25.087.09
Выздоровело843 277+2 328
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
25.087.09
Инфицировано27 152 445+222 981
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
25.087.09
Скончалось889 542+9 042
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
25.087.09
Выздоровело18 157 076+160 543
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
25.087.09
Источник: Агентство «Москва»

ТАСС, 7 сентября. Медики выяснили, что повреждения тканей легких и сердца, связанные с коронавирусной инфекцией, не остаются у пациентов навсегда. К такому выводу их привели наблюдения за состоянием тканей легких и сердца нескольких десятков пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Результаты исследования специалисты представили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS).

Новость
Исследователи выясняют, возможно ли повторное заражение COVID-19

«Плохая новость заключается в том, что следы повреждений остаются на снимках легких пациентов даже через несколько недель после их выписки из больницы. Есть и хорошая новость — со временем они исчезают. Это говорит о том, что легкие могут залечивать подобные повреждения», — рассказала Сабрина Саханич, медик из Инсбрукского университета (Австрия) и один из авторов исследования.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что вирус SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других органах, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца.

Ученые предполагают, что это может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 не только страдают от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, у них появляются проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Долгосрочные последствия болезни

Как отмечает Саханич, медики пока не знают, насколько постоянны все повреждения, связанные с заражением SARS-CoV-2, и как сильно они могут угрожать переболевшим в будущем. Австрийские ученые провели первые наблюдения такого рода, следя за пациентами на протяжении 24 недель после выписки.

Новость
Коварный возбудитель: COVID-19 вызывает синдром разбитого сердца

В общей сложности в исследовании участвовало 82 пожилых жителя Инсбрука. Ученые наблюдали за их самочувствием и изменениями в состоянии легких на протяжении полугода, опрашивая пациентов, забирая у них кровь на анализ и делая новые снимки легких каждые шесть недель.

В первые дни после выписки повреждения легких были у 88% пациентов. При этом половина из них постоянно кашляла или ощущала нехватку воздуха, что было связано с пониженной способностью легких к обмену газами. Аналогичные проблемы ученые зафиксировали в работе органов кровообращения — у 59% пациентов в сосудах были тромбы, а работа левого предсердия у них серьезно нарушилась.

Последующие наблюдения показали, что ситуация несколько улучшилась через три месяца: видимые повреждения легких наблюдались только примерно у половины переболевших COVID-19, а кашель, тромбы и другие неприятные последствия перенесенной инфекции проявлялись реже. Все это говорит о том, что многие тяжелые последствия этой болезни вовсе не необратимы, чего раньше опасались ученые.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Коронавирус действительно по-разному влияет на европейцев и азиатов
Зачем мужчинам борода
МИД Сербии назвал ситуацию с постом Захаровой исчерпанной
Алексея Навального вывели из комы
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID больницы
Врачи предупредили об опасности коронавируса для детского сердца
Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID Индия
Ученые клонировали умершую лошадь Пржевальского (видео)
Едем в Хургаду. Сколько стоит отдохнуть в Египте и Эмиратах
Здоровье
Блогер три дня питался только «Дошираком» и поделился результатами Ему становилось то лучше, то хуже.
Hi-Tech
В соцсетях «родилась» новая городская легенда Кто такая Селена Дельгадо Лопес и почему она в вашем списке друзей в Facebook
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Как платят в ЕС за свет
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
Gnezdo.ru
Помните её? А вот как она выглядит сейчас. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Новости партнеров
Президент России жёстко раскритиковал действия Башкирской содовой компании
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
За жизнью этой пары пристально следила вся Сеть. Как они живут сейчас
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь