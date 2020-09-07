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20:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии

Пандемия коронавируса — это не последняя эпидемия подобного рода, и общество должно лучше подготовиться к будущей пандемии, сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:28 MSK, 07.09
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Источник: Reuters
История учит нас тому, что вспышки и пандемии — это часть жизни. Но когда придет новая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней лучше, чем в этот раз.
Тедрос Адханом Гебрейесус
Глава ВОЗ (цитата по Reuters)
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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта почти полгода назад. В мае господин Гебрейесус утверждал, что организация вовремя отреагировала на надвигающуюся пандемию. По словам руководителя ВОЗ, организация предупредила о чрезвычайной ситуации еще в январе, и у мира «было достаточно времени вмешаться» (цитата по CNBC).

Коронавирус обнаружен более чем у 27,1 млн человек, более 889 тыс. скончались, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Общее число заразившихся в России, по данным федерального оперативного штаба, — 1 030 690 человек, 17,8 тыс. человек умерли. При этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова указала, что разные больницы по-разному отчитываются о причинах смерти больных с коронавирусом.

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