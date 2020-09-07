Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии

История учит нас тому, что вспышки и пандемии — это часть жизни. Но когда придет новая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней лучше, чем в этот раз.
Тедрос Адханом ГебрейесусГлава ВОЗ (цитата по Reuters)
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта почти полгода назад. В мае господин Гебрейесус утверждал, что организация вовремя отреагировала на надвигающуюся пандемию. По словам руководителя ВОЗ, организация предупредила о чрезвычайной ситуации еще в январе, и у мира «было достаточно времени вмешаться» (цитата по CNBC).
Коронавирус обнаружен более чем у 27,1 млн человек, более 889 тыс. скончались, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Общее число заразившихся в России, по данным федерального оперативного штаба, — 1 030 690 человек, 17,8 тыс. человек умерли. При этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова указала, что разные больницы по-разному отчитываются о причинах смерти больных с коронавирусом.