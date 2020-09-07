Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
7 сентября, источник: РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:28 MSK, 07.09
Инфицировано1 030 690+5 185
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
25.087.09
Скончалось17 871+51
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
25.087.09
Выздоровело843 277+2 328
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
25.087.09
Инфицировано27 217 700+250 388
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
25.087.09
Скончалось890 220+9 124
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
25.087.09
Выздоровело18 168 379+143 633
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
25.087.09
Источник: РИА Новости

Ранее «Медицинский вестник» со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.

«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата», — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.

Глава ведомства добавил, что обязанность Росздравнадзора — выдавать предписания о нарушении и следить за их устранением, если такие факты появляются.

Читайте также
Смертность разошлась с коронавирусом

Мурашко подчеркнул, что в России учет летальных случаев и определение причин смерти проводятся в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.

«Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъема, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний», — подчеркнул министр.

Он добавил, что на определение причины смерти может уйти много времени, затем статистические данные уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
МИД Сербии назвал ситуацию с постом Захаровой исчерпанной
Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии
Алексея Навального вывели из комы
Коронавирусом в Турции заразились 12 туристов из России
Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID Индия
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID больницы
Победителями суперфинала «Лидеров России» стали 106 человек
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
Появилась «текстовая бомба» для WhatsApp. Одно сообщение ломает мессенджер Будьте осторожны
Горячие темы на Авто
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 294
Субботняя, размыслительная тема. 97
Охлаждающая жидкость попала в организм? 91
Про терпеливых. 78
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Россиянин перешел границы дозволенного со своей знакомой
Жириновский призвал включить Беларусь в состав РФ: реакция Кремля
Gnezdo.ru
Помните её? А вот как она выглядит сейчас. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь