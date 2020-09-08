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07:20 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Почти 50 тысяч детей перенесли COVID-19 в России за первые шесть месяцев 2020 года, у половины он протекал в легкой форме, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:28 MSK, 08.09
Инфицировано1 030 690+5 185
25.08
4696
26.08
4676
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28.08
4829
29.08
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31.08
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1.09
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2.09
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4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
25.087.09
Скончалось17 871+51
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
25.087.09
Выздоровело843 277+2 328
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
25.087.09
Инфицировано27 332 433+228 588
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
25.087.09
Скончалось892 443+9 104
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
25.087.09
Выздоровело18 325 062+187 752
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
25.087.09
Источник: РИА Новости

По данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года выявлено 47 712 случаев заражения коронавирусом у несовершеннолетних, что составило 8,4% от общего числа заболевших.

«Ретроспективный анализ всех случаев подтвержденной COVID-19 у детей за этот период в Российской Федерации показал, что у большинства новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме (49,9%)», — говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ученые объясняют такое положение дел объясняется «конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания», а также недостатком рецептора АПФ, к которому прикрепляется коронавирус.

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У 32,3% детей COVID-19 протекал бессимптомно, в тяжелой форме его перенесли лишь 0,2% несовершеннолетних пациентов. При этом наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте младше года, отметили.

Осложнения при коронавирусе у несовершеннолетних также регистрировались достаточно редко — пневмонию перенесли не более восьми процентов пациентов, преимущественно старше семи лет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил радио Sputnik, что планируется создать две категории вакцины от коронавируса «Спутник V» — для взрослых и детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов — ред.). «У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации для детей и для взрослых, — объяснил ученый.

Новая болезнь: как дети страдают от последствий коронавируса
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