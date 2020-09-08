Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

По данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года выявлено 47 712 случаев заражения коронавирусом у несовершеннолетних, что составило 8,4% от общего числа заболевших.
«Ретроспективный анализ всех случаев подтвержденной COVID-19 у детей за этот период в Российской Федерации показал, что у большинства новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме (49,9%)», — говорится в сообщении.
Как отметили в Роспотребнадзоре, ученые объясняют такое положение дел объясняется «конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания», а также недостатком рецептора АПФ, к которому прикрепляется коронавирус.
У 32,3% детей COVID-19 протекал бессимптомно, в тяжелой форме его перенесли лишь 0,2% несовершеннолетних пациентов. При этом наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте младше года, отметили.
Осложнения при коронавирусе у несовершеннолетних также регистрировались достаточно редко — пневмонию перенесли не более восьми процентов пациентов, преимущественно старше семи лет, сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил радио Sputnik, что планируется создать две категории вакцины от коронавируса «Спутник V» — для взрослых и детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов — ред.). «У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации для детей и для взрослых, — объяснил ученый.