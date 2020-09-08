В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов.— “Ъ”)», — сказал господин Бутенко в интервью радио Sputnik. По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку. Он объяснил, что это необходимо, так как у детей меньше масса тела и менее развитая иммунная система.
Александр Бутенко рассказал, что в тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, но в итоге препарат должен подходить и для детей. Поэтому, по его словам, после испытаний появится еще один вариант вакцины — более легкий.
Сегодня, 8 сентября, Минздрав сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация начнется на этой неделе. По данным центра имени Гамалеи, вакцинация большей части жителей России может пройти в течение 9−12 месяцев.