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09:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса COVID-19 будет двух категорий, сообщил завотделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко. Для вакцинации детей будет разработана облегченная версия препарата.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:28 MSK, 08.09
Инфицировано1 030 690+5 185
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
25.087.09
Скончалось17 871+51
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
25.087.09
Выздоровело843 277+2 328
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
25.087.09
Инфицировано27 342 332+228 281
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
25.087.09
Скончалось892 714+9 185
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
25.087.09
Выздоровело18 338 304+198 912
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
25.087.09
Источник: РИА "Новости"

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов.— “Ъ”)», — сказал господин Бутенко в интервью радио Sputnik. По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку. Он объяснил, что это необходимо, так как у детей меньше масса тела и менее развитая иммунная система.

Александр Бутенко рассказал, что в тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, но в итоге препарат должен подходить и для детей. Поэтому, по его словам, после испытаний появится еще один вариант вакцины — более легкий.

Сегодня, 8 сентября, Минздрав сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация начнется на этой неделе. По данным центра имени Гамалеи, вакцинация большей части жителей России может пройти в течение 9−12 месяцев.

Первая партия вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот
Во время загрузки произошла ошибка.
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