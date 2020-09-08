Зима без локдаунов: Европа решила взять пример с Швеции и не запираться от вируса
Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий карантин слишком дорого обошелся обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с вирусом, а не полной изоляции от него.
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:28 MSK, 08.09
Инфицировано1 035 789+5 099
26.08 4676
27.08 4711
28.08 4829
29.08 4941
30.08 4980
31.08 4993
1.09 4729
2.09 4952
3.09 4995
4.09 5110
5.09 5205
6.09 5195
7.09 5185
8.09 5099
26.088.09
Скончалось17 993+122
26.08 115
27.08 121
28.08 110
29.08 111
30.08 68
31.08 83
1.09 123
2.09 115
3.09 114
4.09 121
5.09 110
6.09 61
7.09 51
8.09 122
26.088.09
Выздоровело850 049+6 772
26.08 6403
27.08 6411
28.08 5905
29.08 5917
30.08 2599
31.08 2405
1.09 6318
2.09 5464
3.09 5766
4.09 5812
5.09 5379
6.09 2823
7.09 2328
8.09 6772
26.088.09
Инфицировано27 368 676+221 050
26.08 248406
27.08 278144
28.08 285636
29.08 280324
30.08 256392
31.08 220909
1.09 260664
2.09 272317
3.09 278911
4.09 271642
5.09 318582
6.09 263637
7.09 218584
8.09 231016
26.088.09
Скончалось893 313+3 857
26.08 6412
27.08 6311
28.08 6003
29.08 5415
30.08 5219
31.08 3796
1.09 4188
2.09 6651
3.09 6032
4.09 5538
5.09 6048
6.09 4883
7.09 3676
8.09 9282
26.088.09
Выздоровело18 363 269+208 082
26.08 243121
27.08 215244
28.08 201279
29.08 198022
30.08 207371
31.08 209600
1.09 205616
2.09 254501
3.09 219681
4.09 229938
5.09 204748
6.09 220261
7.09 183207
8.09 205553
26.088.09
Шведы даже в марте ничего не закрывали, но соблюдали дистанцию и санитарные правила. Теперь и остальная Европа хочет так | Источник:AFP 2020
И все чаще находят их.
Летний выход из локдауна обернулся ростом числа заражений, однако сейчас нет ни всплеска смертности, ни волны госпитализаций. Люди устали, число недовольных и протестующих против карантина растет.
Доходы бизнеса, населения и государства падают, а расходы на поддержание экономики в искусственной коме становятся неподъемными.
Все это дает европейцам надежду на зиму без локдауна, особенно с учетом того, что и медицина, и граждане, и бизнес постепенно адаптируются к жизни с вирусом: носят маски, моют руки, держат дистанцию, работают из дома. Эмоциональные итальянцы с испанцами ведут себя, как сдержанные скандинавы, и рассчитывают пройти вторую волну шведским путём — не закрывая магазины, кафе, офисы и границы.
Против нового локдауна уже высказались самые влиятельные политики на континенте: немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране, поскольку у локдауна масса вредных побочных эффектов», — сказал Макрон в интервью журналу Paris Match перед встречей с Меркель в своей резиденции на Лазурном берегу. — «Так не бывает, чтобы риски в обществе были сведены к нулю».
Побеседовав с Макроном в форте Брегансон, Меркель сказала, что никто в ЕС не хочет повторения весеннего кошмара, когда 450 млн жителей крупнейшего на планете политического и торгового союза вдруг оказались разделены и отрезаны друг от друга.
«Как политики мы любой ценой стремимся избежать нового закрытия границ, — сказала она. — Но для этого нам нужно действовать сообща».
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Из-за вируса 27 стран Евросоюза не только закрылись от мира, опечатав Шенгенскую зону, но и отгородились друг от друга шлагбаумами на внутренних границах, о которых не вспоминали десятилетиями.
Люди перестали ездить по делам и в отпуск, что вкупе с другими последствиями локдауна нанесло гигантский урон экономике ЕС. Своим размером — 14 трлн евро в год — она уступает только американской, и в последние годы богатство прирастало, пусть и вяло. Коронавирус положил этому конец: в этом году спад превысит 8%, и экономика недосчитается более 1 трлн евро.
За время первой волны (с февраля по июнь) ключевой сектор услуг сократился на 16,4% в целом, а вот обвал туристических услуг составил аж 75%.
К середине лета оживление наметилось только в ресторанном бизнесе, но и там оборот восстановился едва наполовину. Гостиницы и авиакомпании остаются в глубоком кризисе с показателями на 70% ниже доковидных.
Такими темпами бизнес не только не переживет вторую волну, но и рискует не дожить до нее.
Конечно, не факт, что вирус вернется с новой силой, но предчувствие второй волны обострилось в Европе с возвращением школьников и студентов в классы и в общественный транспорт после полугодового перерыва. И в связи с грядущим похолоданием, которое впервые за время относительной вольности загонит людей в помещения, где риск заразиться выше, чем на террасах и лужайках.
А вот что факт — так это жгучее желание Европы найти способ справиться с любым обострением пандемии, не запирая людей по домам на несколько недель, как это было в большинстве крупнейших стран ЕС — Франции, Италии, Испании. И в соседней Великобритании.
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«Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране», — сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
«Общий локдаун Италии не грозит», — сказал он в интервью агентству Bloomberg и объяснил свою уверенность тем, что сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делаются быстро, средний возраст заразившихся — 30 лет, у большинства нет даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации лежало 66 пациентов по сравнению с 4068 на весеннем пике пандемии.
Его немецкий коллега выразился в том же духе: зимой и осенью Германия обойдется без большого локдауна.
«Уж точно не понадобится вводить его в масштабах всей страны. Мы с уверенностью входим в осенне-зимний период», — сказал глава немецкого минздрава Йенс Шпан.
В основном потому, добавил он, что за последние полгода медики и чиновники научились точечно бороться с эпидемией, выделять и изолировать очаги, не прибегая к ковровым бомбардировкам.
Научиться жить с вирусом
Чем дальше в прошлое уходит первый приступ страха перед смертельным вирусом и чем четче очертания экономического и социального кризиса, тем больше критиков у тактики выжженной земли, к которой прибегли власти многих стран мира в первые месяцы пандемии.
И тем меньше у политиков желания повторять эксперимент над избирателями.
«Мы должны любой ценой избежать крайних мер, на которые мы вынужденно пошли в марте и апреле, поскольку и с социальной, и с экономической точки зрения они невыносимы», — сказал в понедельник португальский премьер Антониу Кошта.
Возможно, власти перегнули палку, но иного выхода не было, уверен немецкий министр Шпан.
«В марте была не такая ситуация, как сейчас, в сентябре. Мы меньше знали, и динамика была другая. Тогда единственным верным и нужным решением было принять меры, и мы сделали это, чтобы защитить людей», — сказал он.
За это время врачи разобрались с тем, как эффективнее лечить больных Covid-19, ученые создали несколько вакцин и сейчас тестируют их, а власти укрепили систему здравоохранения, погасили смертельную вспышку в домах престарелых, наладили массовое тестирование, научились отслеживать контакты заболевших и вводить локальные локдауны.
Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба «испанки» столетней давности или чумы в средневековой Европе.
Каждый десятый немец против санитарных ограничений. Некоторые выходят на протесты с конституцией в руках | Источник:Reuters
Пора возвращаться к нормальной жизни, говорят недовольные, а то борьба с вирусом нанесет больший ущерб, чем сам вирус. Санитарные бунты прокатились по Европе, и самыми шумными по традиции оказались немцы.
Власти ответили: всему свое время, сначала вернем экономику к жизни, детей — в школы, работников — на работу. Если для этого всем придется носить маски и отказаться от тусовок, значит, так тому и быть, будем штрафовать нарушителей.
«Нам предстоит еще долго жить с этим вирусом», — сказала немецкий канцлер Меркель и напомнила, что сдерживать эпидемию осенью и зимой сложнее, чем летом.
«Проблема по-прежнему серьезная. Пожалуйста, относитесь к ней все так же серьезно», — сказала Меркель на пресс-конференции, объясняя недавнее решение ужесточить правила и штрафы.
Ее австрийский коллега Себастьян Курц считает, что жизнь вернется в прежнее русло не раньше лета.
«Исходя из того, как сейчас развивается ситуация, очень вероятно, что следующее лето будет уже нормальным», — сказал канцлер Австрии и не исключил ужесточения некоторых санитарных норм уже на этой неделе.
С одной целью — обуздать пандемию, не прибегая к карантину мартовских масштабов, сказал Курц.
Его горячо поддержал президент Франции, которая, как и Австрия, славится горнолыжными курортами и не хочет терять еще один зимний туристический сезон.
«Наша главная задача — вернуть людей на работу, — сказал Макрон. — Все наши усилия направлены на то, чтобы избежать еще одного локдауна, особенно общенационального. Мы научены опытом и знаем, что ничего нельзя исключать. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось».
Алексей Калмыков
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