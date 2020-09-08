10:10 (мск), источник: Life.ru
Эксперт пояснила, как мошенники обманывают людей молчанием в трубке
Она также рассказала, почему лучше не перезванивать на слишком короткие входящие звонки.
Если на ваш телефон поступил звонок с неизвестного номера, но на том конце провода тишина, то лучше не начинать разговор первым, а дождаться, когда с вами начнут разговор. Об этом рассказала специалист
— Если вы ответите на такой звонок, буквально в ту же секунду начнет воспроизводиться рекламное сообщение, — приводит ее слова агентство «Прайм».
По словам Боровиковой, как правило, абонент сам дает согласие на подобные звонки, однако это могут быть и проделки мошенников. Они прозванивают купленные на «черных рынках», а затем актуализируют базы номеров на основании ответов и количества перезвонивших.
— Скорее всего,
Специалист отмечает, что нередко очень короткие звонки с неизвестных номеров поступают для того, чтобы заставить человека перезвонить. Либо списать деньги за сам факт звонка, либо навязать мошенническую услугу. Это также играет не в пользу пострадавшего абонента в случае суда.
Тюленин Сергей