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10:10 (мск), источник: Life.ru

Эксперт пояснила, как мошенники обманывают людей молчанием в трубке

Она также рассказала, почему лучше не перезванивать на слишком короткие входящие звонки.

Источник: Reuters

Если на ваш телефон поступил звонок с неизвестного номера, но на том конце провода тишина, то лучше не начинать разговор первым, а дождаться, когда с вами начнут разговор. Об этом рассказала специалист пресс-службы «Роскачества» Алеся Боровикова.

— Если вы ответите на такой звонок, буквально в ту же секунду начнет воспроизводиться рекламное сообщение, — приводит ее слова агентство «Прайм».

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По словам Боровиковой, как правило, абонент сам дает согласие на подобные звонки, однако это могут быть и проделки мошенников. Они прозванивают купленные на «черных рынках», а затем актуализируют базы номеров на основании ответов и количества перезвонивших.

— Скорее всего, кто-то поставит в таблице галочку, что номер активен, а сам звонок сбросится. Когда вам позвонят в следующий раз, звонок будет уже с конкретной фишинговой целью, — предупреждает она.

Специалист отмечает, что нередко очень короткие звонки с неизвестных номеров поступают для того, чтобы заставить человека перезвонить. Либо списать деньги за сам факт звонка, либо навязать мошенническую услугу. Это также играет не в пользу пострадавшего абонента в случае суда.

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