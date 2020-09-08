Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 сентябряНачало строительства Казанского собора, День Бородинского сражения, начало блокады Ленинграда и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
18Лень — двигатель искусства: в Никола-Ленивце завершилось «Архстояние»
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
10:45 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5099 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/ — Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5099, общее количество инфицированных достигло 1 035 789. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:28 MSK, 08.09
Инфицировано1 035 789+5 099
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
25.087.09
Скончалось17 993+122
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
25.087.09
Выздоровело850 049+6 772
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
25.087.09
Инфицировано27 351 624+231 016
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
25.087.09
Скончалось892 872+9 282
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
25.087.09
Выздоровело18 348 357+205 553
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
25.087.09
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным штаба, суточный рост 24 дня не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском и Ненецком АО (0%), Смоленской области (0,1%), Московской области, Республике Алтай и Республике Карелия (по 0,2%).

В частности, новые 695 случаев выявлены в Москве, 210 — в Санкт-Петербурге, 147 — в Ростовской области, 146 — в Нижегородской области, 135 — в Московской области и 124 — в Ставропольском крае.

Видео
Директор Гамалеи оценил безопасность российской вакцины от COVID-19

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 167 747 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 772, всего уже выздоровели 850 049 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 250 пациентов в Москве, 610 — в Волгоградской области, 268 — в Воронежской области, 221 — в Иркутской области и 203 — в Кемеровской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 122 против 51 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 17 993 человека, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 16 — в Москве, 6 — в Воронежской области, по 5 — в Московской и Ростовской областях, еще в 34 регионах число летальных исходов не превышало 4.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Суд признал вину Ефремова в смертельном ДТП
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений
Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID
Почему мошенники звонят и молчат в трубку
СМИ узнали о новых правилах расследования дел бизнесменов
Hi-Tech
Раскрыты цены консоли Xbox Series X и ее бюджетной версии Series S Они выйдут в начале ноября
Авто
ГИБДД объяснила «охоту» на машины с армянскими номерами В Госавтоинспекции обвинили Армению, что та допускала вывоз автомобилей за ее пределы без таможенного оформления
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Популярные темы на «Детях»
Про учебу 168
Имя для мальчика 128
Школьное, якобы, питание 122
Давно не спрашивала. 83
Леди
Бюджетные вещи, которые не дадут грустить осенью (фото и цены) Находки с AliExpress, которые сделают осень яркой и счастливой.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь