В России за сутки выявили 5099 заразившихся коронавирусом

Согласно данным штаба, суточный рост 24 дня не превышает 0,5%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском и Ненецком АО (0%), Смоленской области (0,1%), Московской области, Республике Алтай и Республике Карелия (по 0,2%).
В частности, новые 695 случаев выявлены в Москве, 210 — в Санкт-Петербурге, 147 — в Ростовской области, 146 — в Нижегородской области, 135 — в Московской области и 124 — в Ставропольском крае.
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 167 747 человек.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 772, всего уже выздоровели 850 049 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны 1 250 пациентов в Москве, 610 — в Волгоградской области, 268 — в Воронежской области, 221 — в Иркутской области и 203 — в Кемеровской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 122 против 51 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 17 993 человека, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.
За сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 16 — в Москве, 6 — в Воронежской области, по 5 — в Московской и Ростовской областях, еще в 34 регионах число летальных исходов не превышало 4.