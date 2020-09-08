11:48 (мск), источник: Аргументы и факты
Как будем отдыхать в 2021 году?
Минтруд разработал календарь праздничных дней на 2021 год.
8 сентября Минтруд России представил проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году для общественного обсуждения. Как заявили в министерстве, обновленный график дней отдыха был сформирован с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.
Проект размещен на портале regulation.gov.ru.
Минтруд предлагает установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Таким образом, в 2021 году для россиян выходными должны стать следующие дни: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества и предшествующие ему воскресенье и понедельник), с 6 по 8 марта (Международный женский день и предшествующие ему выходные), майские праздники с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.
В ведомстве уточнили, что, поскольку в 2021 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Таким образом к новогодним каникулам прибавится еще один день отдыха, а в ноябре 2021 года будут длинные праздники: с четверга, 4 ноября (День народного единства) по воскресенье, 7 ноября. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.