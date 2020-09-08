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13:42 (мск), источник: RTVi

Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в китайской провинции Синьцзян: там находятся «лагеря перевоспитания» уйгуров

Киноадаптация «Мулан» вновь попала в центр скандала. Фанаты выяснили, что свой фильм киностудия Disney снимала в китайской провинции Синьцзян — именно там, где находятся «лагеря перевоспитания» мусульман-уйгуров. Их еще называют концентрационными. Теперь фильму грозит бойкот. Подробности истории — в материале RTVI.

Источник: AFP 2020

Напрямую о том, что съемки велись в Синьцзяне, в титрах не говорится. Локация указана завуалированно — северо-запад Китая. Связь между Disney и китайскими лагерями заметила одна из пользователей твиттера Жаннетт Н.

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В финальных титрах фильма кинокомпания отдельно поблагодарила рекламный отдел Синьцзян-Уйгурского автономного района. «Это то место, где, знаете, творится культурный геноцид», — написала Н. Под постом девушка поставила хэштег BoycottMulan, призывая к бойкоту фильма.

По словам антрополога Адриана Зенца, отделом рекламы в Китае принято называть отдел пропаганды. С ним-то и сотрудничала Disney. Кроме того, Зенц заметил, что студия отдельно поблагодарила Бюро общественной безопасности Турфана — городского округа в Синьцзяне. Именно это ведомство отвечает за организацию лагерей для уйгуров.

«Лагеря перевоспитания» легализовали в Синьцзяне в 2018 году. Официально они называются «перевоспитательными центрами» для экстремистов. На деле же туда попадают представители этнического меньшинства региона — мусульмане-уйгуры.

Их держат там для «идеологического перевоспитания»: носить паранджу и распространять понятие «халяль» на что угодно, кроме еды, в Китае считается экстремизмом. В августе 2018 года ООН сообщила, что в китайских лагерях находятся до миллиона уйгуров.

В июне 2020 года Associated Press опубликовало результаты собственного расследования. По данным агенства власти Китая принудительно контролируют рождаемость уйгуров в Синьцзяне. Женщин из числа меньшинств принуждают к стерилизации и абортам. Нарушителей мер по ограничению рождаемости могут отправить в лагеря.

Disney — международная корпорация, спекулирующая в тени концентрационных лагерей.
Адриан Зенц
антрополог
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Киностудию также осудили представители Всемирного уйгурского конгресса (международной организации изгнанных уйгуров) и известный активист за освобождение Гонконга Джошуа Вонг.

Фанаты Disney тоже не остались в стороне. «Это ужасно. Мои дети так ждут выход фильма. Кажется, нам предстоит серьезный разговор перед просмотром», — написала в твиттере одна из пользователей. «Любому, кто поддерживает свободу и демократию, но все же смотрит “Мулан”, должно быть стыдно», — заявил другой.

Это не первый скандал, в центр которого попадает «Мулан». Летом 2019 года исполнительница главной роли китаянка Лю Ифэй выступила в соцсетях на стороне полиции Гонконга. Тогда силовики жестко разгоняли демонстрантов на акциях против китайских властей. После этого в интернете появились первые призывы бойкотировать фильм.

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