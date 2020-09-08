Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в китайской провинции Синьцзян: там находятся «лагеря перевоспитания» уйгуров

Напрямую о том, что съемки велись в Синьцзяне, в титрах не говорится. Локация указана завуалированно — северо-запад Китая. Связь между Disney и китайскими лагерями заметила одна из пользователей твиттера Жаннетт Н.
В финальных титрах фильма кинокомпания отдельно поблагодарила рекламный отдел Синьцзян-Уйгурского автономного района. «Это то место, где, знаете, творится культурный геноцид», — написала Н. Под постом девушка поставила хэштег BoycottMulan, призывая к бойкоту фильма.
По словам антрополога Адриана Зенца, отделом рекламы в Китае принято называть отдел пропаганды. С ним-то и сотрудничала Disney. Кроме того, Зенц заметил, что студия отдельно поблагодарила Бюро общественной безопасности Турфана — городского округа в Синьцзяне. Именно это ведомство отвечает за организацию лагерей для уйгуров.
«Лагеря перевоспитания» легализовали в Синьцзяне в 2018 году. Официально они называются «перевоспитательными центрами» для экстремистов. На деле же туда попадают представители этнического меньшинства региона — мусульмане-уйгуры.
В июне 2020 года Associated Press опубликовало результаты собственного расследования. По данным агенства власти Китая принудительно контролируют рождаемость уйгуров в Синьцзяне. Женщин из числа меньшинств принуждают к стерилизации и абортам. Нарушителей мер по ограничению рождаемости могут отправить в лагеря.
Disney — международная корпорация, спекулирующая в тени концентрационных лагерей.
Киностудию также осудили представители Всемирного уйгурского конгресса (международной организации изгнанных уйгуров) и известный активист за освобождение Гонконга Джошуа Вонг.
Фанаты Disney тоже не остались в стороне. «Это ужасно. Мои дети так ждут выход фильма. Кажется, нам предстоит серьезный разговор перед просмотром», — написала в твиттере одна из пользователей. «Любому, кто поддерживает свободу и демократию, но все же смотрит “Мулан”, должно быть стыдно», — заявил другой.
Это не первый скандал, в центр которого попадает «Мулан». Летом 2019 года исполнительница главной роли китаянка Лю Ифэй выступила в соцсетях на стороне полиции Гонконга. Тогда силовики жестко разгоняли демонстрантов на акциях против китайских властей. После этого в интернете появились первые призывы бойкотировать фильм.