Путин поручил главе РЖД привлекать общественность для контроля вырубки леса под развитие БАМа и Транссиба

Во вторник Путин провел совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году. После доклада по видеосвязи врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Путин позвонил Белозерову, чтобы разъяснить вопрос с вырубками леса в зоне Байкала.
«Я так понимаю, что это людей беспокоит — вырубки?», — отметил глава государства. «По поводу вырубок леса при расширении БАМа и Транссиба, вы все вопросы там закрыли?», — спросил Путин главу РЖД.
И с губернатором, и с руководителями муниципалитетов, с экологическими организациями, с общественностью в самом широком смысле этого слова, я вас прошу быть в тесном контакте и все договоренности исполнить.
Путин призвал строго соблюдать экологические требования при реализации крупных инвестпроектов в Иркутской области.
План мероприятий и меморандум по расширению БАМа и Транссиба неукоснительно должен исполняться, отметил также глава государства.
В августе РЖД подписали с министерством природных ресурсов и экологии РФ соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, в том числе особо охраняемых природных территорий федерального значения. Соглашение предусматривает контроль со стороны общественности компенсационных мероприятий после рубок, в частности, лесопосадок.
В июле Совет Федерации одобрил поправку, допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей при проведении необходимых работ. Законопроект закрепляет отмену государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий.