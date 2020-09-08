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15:11 (мск), источник: Интерфакс

Путин поручил главе РЖД привлекать общественность для контроля вырубки леса под развитие БАМа и Транссиба

Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин поручил главе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олегу Белозерову решать с общественностью вопросы, связанные с вырубкой леса под развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Источник: Пресс-служба Президента России

Во вторник Путин провел совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году. После доклада по видеосвязи врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Путин позвонил Белозерову, чтобы разъяснить вопрос с вырубками леса в зоне Байкала.

«Я так понимаю, что это людей беспокоит — вырубки?», — отметил глава государства. «По поводу вырубок леса при расширении БАМа и Транссиба, вы все вопросы там закрыли?», — спросил Путин главу РЖД.

И с губернатором, и с руководителями муниципалитетов, с экологическими организациями, с общественностью в самом широком смысле этого слова, я вас прошу быть в тесном контакте и все договоренности исполнить.
Владимир Путин

Путин призвал строго соблюдать экологические требования при реализации крупных инвестпроектов в Иркутской области.

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План мероприятий и меморандум по расширению БАМа и Транссиба неукоснительно должен исполняться, отметил также глава государства.

В августе РЖД подписали с министерством природных ресурсов и экологии РФ соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, в том числе особо охраняемых природных территорий федерального значения. Соглашение предусматривает контроль со стороны общественности компенсационных мероприятий после рубок, в частности, лесопосадок.

В июле Совет Федерации одобрил поправку, допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей при проведении необходимых работ. Законопроект закрепляет отмену государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий.

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