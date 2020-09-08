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16:09 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин: Конкурс «Лидеры России» стал эффективно работающим механизмом

Грамотные управленцы нужды везде и всегда, эффективным механизмом для выявления и поддержки лучших специалистов в различных отраслях сегодня является конкурс «Лидеры России», сообщил президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Грамотные управленцы, где бы они ни работали, они нужны везде и всегда. Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях», — передает РИА «Новости» слова российского лидера в ходе встречи с победителями конкурса.

Путин вышел на связь с победителями конкурса без галстука и неформально их поприветствовал.

«Уважаемые друзья, добрый день. Здорово», — сказал Путин собравшимся.

Он поздравил их с победой в конкурсе и отметил, что они самым достойным образом проявили свои профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща.

Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех. Но и в целом это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране.
Владимир Путин
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По его словам, за время своего существования конкурс «Лидеры России» стал эффективно работающим механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать лучших управленцев, давать им возможности для роста.

Ранее сообщалось, что суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — прошел на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Победителями в суперфинале конкурса «Лидеры России» стали 106 участников.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Путин поздравил победителей конкурса «Лидеры России»
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