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18:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Эксперт: одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом крайне негативно сказывается на состоянии человека, отметил врач-оториноларинголог высшей категории, к.м.н. Владимир Зайцев.

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Выздоровело18 376 839+218 637
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30.08
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Источник: Reuters

Он напомнил, что заболев гриппом, человек уже некомфортно себя чувствует, и болезнь может осложниться вплоть до пневмонии, а также одновременно может хронизироваться заболевание, на фоне которого присоединился грипп. Как отметил Зайцев, со снижением иммунитета появляется слабое место в организме. Могут возникнуть проблемы с легкими, бронхами, носоглоткой.

Если говорить о коронавирусе, то в абсолютном большинстве это бронхолегочное заболевание, сказал врач. «В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум», — добавил он, подчеркнув, что при соединении коронавируса и вируса гриппа начинают проявляться сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности.

Организму крайне сложно выйти из этого состояния.

В этом состоит сложность и смертельная опасность ситуации.

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По словам Зайцева, выделить группу риска здесь нельзя — это актуально для тех, кто находится в социуме, в контакте с людьми. И чем больше контактов и чем они протяженнее, тем хуже, считает врач. Он добавил, что многое зависит от иммунитета человека: чем лучше он высыпается, чем он крепче и спортивнее, тем легче ему будет бороться с болезнью. Слабые, пожилые и малоподвижные люди больше подвержены этим инфекциям.

Также врач рассказал, что предсказать развитие событий при заражении сразу двумя инфекциями нельзя. Об этом сам пациент может рассказать постфактум. Например, у больного могут быть неприятные ощущения на уровне носоглотки при начавшемся гриппе, а коронавирус может подключиться и проявить себя позднее, вызвав чувство удушения, кашель и прочие признаки.

Зайцев обратил внимание на то, что заражение может быть как одну, так и в другую сторону. При этом контагиозность коронавируса выше, чем у гриппа. Человек, зараженный коронавирусом, может заразить другого человека на более далеком расстоянии, чем тот, кто болеет гриппом, предупредил врач.

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