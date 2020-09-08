Американец провел 100 часов под упавшим деревом и выжил

59-летний Джонатан Чеплеча из города Редвуд-Фоллз в Миннесоте в конце августа решил срубить большое дерево рядом со своим домом. Но все пошло не по плану, и огромный ствол упал прямо на него. В результате инцидента Джонатан был заблокирован под упавшим деревом, и у него оказались сломаны обе ноги.
Телефона рядом не оказалось, а родственники и соседи живут от него далеко, так что мужчине лишь оставалось надеяться на чудо.
В течение четырех дней он питался растениями и насекомыми, а также пил пот и дождевую воду, которую смог собрать со своей одежды.
Мужчина рассказал, что все это время он молился и решал математические задачки, чтобы не потерять сознание. В итоге через четыре дня его нашла бывшая супруга, которая стала волноваться, так как Джонатан не отвечал на телефонные звонки и не выходил на работу.
На помощь мужчине приехали спасатели, которым понадобилось чуть более двух часов, чтобы его освободить.
Как журналистам рассказал сын Чеплеча, его отец сейчас находится в больнице. Он уже перенес одну операцию на ноге и готовится ко второй. По словам врачей, скорее всего, обе его ноги будут спасены, хотя на реабилитацию понадобятся месяцы, пишет LAD Bible.