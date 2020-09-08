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21:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом

Народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован после заражения коронавирусом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на дочь актера Татьяну Назарову.

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Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что отец болен уже девятый день. Сейчас он находится в больнице.

Назаров находится в реанимации, но не на ИВЛ. Его дочь считает, что ситуация непростая, но не критичная. Но отцу трудно говорить, когда его выпишут — неизвестно. Татьяна надеется, что все будет хорошо. Starhit же, со ссылкой на другую дочь Назарова, Василису, сообщает, что у артиста двусторонняя пневмония.

83-летний Юрий Назаров известен российскому зрителю по фильмам «Земля Санникова», «Бой с тенью», «Демидовы», «Сталинград».

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