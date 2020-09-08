21:18 (мск), источник: Московский комсомолец
Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом
Народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован после заражения коронавирусом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на дочь актера Татьяну Назарову.
Она отметила, что отец болен уже девятый день. Сейчас он находится в больнице.
Назаров находится в реанимации, но не на ИВЛ. Его дочь считает, что ситуация непростая, но не критичная. Но отцу трудно говорить, когда его выпишут — неизвестно. Татьяна надеется, что все будет хорошо. Starhit же, со ссылкой на другую дочь Назарова, Василису, сообщает, что у артиста двусторонняя пневмония.
83-летний Юрий Назаров известен российскому зрителю по фильмам «Земля Санникова», «Бой с тенью», «Демидовы», «Сталинград».