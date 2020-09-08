Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
«Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5, они нашли общий язык. Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу “Пар”, которая была написана Охлобыстиным для артиста», — сказала Литвинович.
Она также добавила, что Ефремов чувствует себя нормально, врачи взяли у него все необходимые анализы. «Он сказал, что в целом у него нормальное ощущение, ожидал Ефремов худшего», — добавила правозащитница.
Кроме того, Литвинович рассказала, что в карантинной камере вместе с артистом находятся граждане России и Белоруссии. «Ефремов сказал, что они хорошие люди», — добавила она.
Ранее Охлобыстин рассказал в интервью РИА Новости, что в самоизоляции написал Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. По его словам, все действие пьесы происходит в бане в римском зале. Собираются лучшие друзья, выпивают. Сначала все хорошо и дружелюбно, а потом неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.