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21:38 (мск), источник: РИА Новости

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу «Пар», написанную сценаристом Иваном Охлобыстиным, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Источник: РИА Новости

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

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«Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5, они нашли общий язык. Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу “Пар”, которая была написана Охлобыстиным для артиста», — сказала Литвинович.

Она также добавила, что Ефремов чувствует себя нормально, врачи взяли у него все необходимые анализы. «Он сказал, что в целом у него нормальное ощущение, ожидал Ефремов худшего», — добавила правозащитница.

Кроме того, Литвинович рассказала, что в карантинной камере вместе с артистом находятся граждане России и Белоруссии. «Ефремов сказал, что они хорошие люди», — добавила она.

Ранее Охлобыстин рассказал в интервью РИА Новости, что в самоизоляции написал Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. По его словам, все действие пьесы происходит в бане в римском зале. Собираются лучшие друзья, выпивают. Сначала все хорошо и дружелюбно, а потом неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.

Михаила Ефремова увезли из Пресненского районного суда в СИЗО
Во время загрузки произошла ошибка.
21:54 (мск)© Ньюстюб
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