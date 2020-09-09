AstraZeneca прервала испытания вакцины от коронавируса из-за побочного эффекта у пациента

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Об этом сообщил во вторник на своем сайте американский медицинский журнал Stat со ссылкой на представителя компании.
По его словам, стандартная проверка «привела к паузе в [тестовой] вакцинации, которая позволит осуществить анализ данных о безопасности». Представитель AstraZeneca указал, что приостановка испытаний носит «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены». При этом Stat уточняет, что участник испытаний, у которого проявились побочные эффекты от вакцины, «как ожидается, поправится».
Источники издания утверждают, что неназванный пациент участвовал во второй или третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса в Великобритании, однако представитель AstraZeneca не стал комментировать эти сведения. Он также не уточнил, какого рода побочные эффекты от приема вакцины наблюдались у этого человека. Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), началась в США в конце августа, в тестах принимают участие 30 тыс. взрослых американцев.
Власти США ранее предоставили AstraZeneca $1,2 млрд на разработку вакцины в сотрудничестве с учеными из Оксфордского университета. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.