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02:06 (мск), источник: ТАСС Наука

AstraZeneca прервала испытания вакцины от коронавируса из-за побочного эффекта у пациента

Представитель компании уточнил, что приостановка носит «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».

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Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Об этом сообщил во вторник на своем сайте американский медицинский журнал Stat со ссылкой на представителя компании.

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По его словам, стандартная проверка «привела к паузе в [тестовой] вакцинации, которая позволит осуществить анализ данных о безопасности». Представитель AstraZeneca указал, что приостановка испытаний носит «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены». При этом Stat уточняет, что участник испытаний, у которого проявились побочные эффекты от вакцины, «как ожидается, поправится».

Источники издания утверждают, что неназванный пациент участвовал во второй или третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса в Великобритании, однако представитель AstraZeneca не стал комментировать эти сведения. Он также не уточнил, какого рода побочные эффекты от приема вакцины наблюдались у этого человека. Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), началась в США в конце августа, в тестах принимают участие 30 тыс. взрослых американцев.

Власти США ранее предоставили AstraZeneca $1,2 млрд на разработку вакцины в сотрудничестве с учеными из Оксфордского университета. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

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