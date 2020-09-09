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03:32 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, следует поддерживать добрососедские отношения между государствами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Источник: AFP 2020

По данным исследования, 57% россиян знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, 16% из них хорошо информированы об этом, а 41% что-то слышал, но без подробностей. При этом 43% услышали о нем впервые.

Отмечается, что 43% считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией как с другим государством. Почти четверть (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% — как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — как вхождение России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб.

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