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10:04 (мск), источник: ТАСС Наука

Российский ученый прокомментировал информацию о неточности данных о вакцине «Спутник V»

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/ — Ранее группа исследователей из университетов США, Италии и других стран написали редакции журнала The Lancet. Они обратили внимание на статистические аномалии в результатах испытаний препарата.

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Источник: РИА "Новости"

Размещение результатов первых двух этапов испытаний российской вакцины «Спутник V» в научном журнале The Lancet является очень позитивным шагом, который позволит повысить качество разработок. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС член-корреспондент РАН, профессор университета Северной Каролины (США) и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Кабанов.

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«Очень важно то, что Россия находится в числе ведущих технологических держав, разрабатывающих вакцины для защиты своего населения и всего человечества от пандемии коронавируса. Очень хорошо, что авторы российской вакцины опубликовали результаты клинических испытаний этой вакцины в одном из ведущих научных изданий мира The Lancet. До них это сделали разработчики других вакцин. Независимая экспертиза необходима для повышения ответственности, иногда корректировки проводимых исследований и, в конечном счете, повышения качества разработок. Обмен информацией помогает всем в скорейшем создании надежных и безопасных вакцин», — убежден ученый.

Кабанов также прокомментировал открытое письмо группы исследователей из университетов США, Италии и ряда других стран редакции журнала The Lancet и авторам российской статьи, в котором зарубежные коллеги обратили внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по их мнению, можно усмотреть статистические аномалии. «Что касается критики опубликованных данных о российской вакцине, то, во-первых, это не является чем-то из ряда вон выходящим. Критика результатов — часть нормального научного процесса, тем более когда речь идет о работах огромной социальной значимости, таких как вакцина или лекарство в условиях пандемии», — уверен член-корреспондент РАН.

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Во-вторых, это не направлено против России, конкретной разработки или ученых. Три месяца назад из двух ведущих журналов, включая тот же The Lancet, были отозваны статьи американских ученых после критики опубликованных результатов и отказа предоставить первичные данные их работ об использовании лекарств для лечения коронавируса.
Александр Кабанов

«В-третьих, сама по себе критика еще не означает, что результаты ошибочны. Это отметили и авторы критики, которые подчеркнули, что в отсутствии первичных численных данных невозможно сделать окончательного заключения о надежности данных, представленных в статье о российской вакцине», — пояснил Кабанов.

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«Как уже ясно из заявления главного разработчика российской вакцины, члена-корреспондента РАН Дениса Логунова (заместителя директора Центра им. Гамалеи по научной работе — прим. ТАСС), если редакция журнала The Lancet попросит пояснений, то авторы их предоставят. Это нормальный процесс, и я надеюсь, что российские ученые будут действовать безукоризненно», — отметил он. «Наконец, и это самое главное, даже если в этом начальном исследовании будут обнаружены неточности или ошибки, то это не означает, что российская вакцина не работает. Сегодня она испытана на небольшом количестве пациентов и ей, как и другим разрабатываемым сегодня вакцинам, предстоят дальнейшие испытания на десятках тысячах людей», — добавил Кабанов.

«Я очень надеюсь, что в итоге российская вакцина, разработанная в институте Гамалеи, окажется успешной. Я желаю в этом плане удачи ее разработчикам, а также всем российским гражданам, которым очень нужна надежная и безопасная вакцина от коронавируса», — подчеркнул ученый.

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