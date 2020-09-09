Российский ученый прокомментировал информацию о неточности данных о вакцине «Спутник V»

Размещение результатов первых двух этапов испытаний российской вакцины «Спутник V» в научном журнале The Lancet является очень позитивным шагом, который позволит повысить качество разработок. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС
«Очень важно то, что Россия находится в числе ведущих технологических держав, разрабатывающих вакцины для защиты своего населения и всего человечества от пандемии коронавируса. Очень хорошо, что авторы российской вакцины опубликовали результаты клинических испытаний этой вакцины в одном из ведущих научных изданий мира The Lancet. До них это сделали разработчики других вакцин. Независимая экспертиза необходима для повышения ответственности, иногда корректировки проводимых исследований и, в конечном счете, повышения качества разработок. Обмен информацией помогает всем в скорейшем создании надежных и безопасных вакцин», — убежден ученый.
Кабанов также прокомментировал открытое письмо группы исследователей из университетов США, Италии и ряда других стран редакции журнала The Lancet и авторам российской статьи, в котором зарубежные коллеги обратили внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по их мнению, можно усмотреть статистические аномалии. «Что касается критики опубликованных данных о российской вакцине, то,
Во-вторых,это не направлено против России, конкретной разработки или ученых. Три месяца назад из двух ведущих журналов, включая тот же The Lancet, были отозваны статьи американских ученых после критики опубликованных результатов и отказа предоставить первичные данные их работ об использовании лекарств для лечения коронавируса.
«В-третьих, сама по себе критика еще не означает, что результаты ошибочны. Это отметили и авторы критики, которые подчеркнули, что в отсутствии первичных численных данных невозможно сделать окончательного заключения о надежности данных, представленных в статье о российской вакцине», — пояснил Кабанов.
«Как уже ясно из заявления главного разработчика российской вакцины,
«Я очень надеюсь, что в итоге российская вакцина, разработанная в институте Гамалеи, окажется успешной. Я желаю в этом плане удачи ее разработчикам, а также всем российским гражданам, которым очень нужна надежная и безопасная вакцина от коронавируса», — подчеркнул ученый.