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11:01 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, как правильно чесаться

Зудящие места надо не чесать, а растирать, советуют ученые из США — это активирует запуск нервных реакций, подавляющих зуд. Важно помнить об этом, чтобы не повредить слизистые и другие чувствительные участки.

Источник: MabelAmber/CC0

Более подробно об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Neuroscience.

Ранее ученые уже обращали внимание, что трение или поглаживание кожи способно остановить зуд, активировав определенные механорецепторы — окончания нервных волокон, реагирующие на механическое давление или иные механические воздействия. Однако что стоит за этим процессом, оставалось неизвестно.

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Чтобы разобраться, исследователи наносили на кожу мышей раздражающие вещества, которые вызывали зуд, а затем поглаживали пораженные места. В это же время ученые регистрировали реакцию нейронов спинного мозга. Оказалось, это действие запускает работу нейронов дорсальных рогов, связанных с чувствительностью. Когда исследователи переставали гладить мышей, активность нейронов снижалась.

Эти нейроны реагируют как на зуд, так и на поглаживание, поясняют исследователи. Повышение их активности было связано с прикосновением, снижение же — с уменьшением зуда. Того же эффекта удалось достичь, стимулируя чувствительные к прикосновениям нервные окончания напрямую с помощью оптогенетики. При этом ингибирование нейронов, связанных с зудом, не уменьшало ответную реакцию нейронов дорсальных рогов.

В целом, данные показывают, что оптогенетическая стимуляция сенсорных нейронов способна подавлять поведение, связанное с зудом, не влияя на поведение, связанное с болью.
Journal of Neuroscience

Поглаживание приводит к каскаду реакций, в итоге которых активируются «противозудные» вставочные (связанные только с другими нейронами) нейроны спинного мозга, поясняют авторы работы. Это приводит к облегчению зуда, и мыши перестают чесаться.

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«Известно, что при трении или поглаживании кожи зуд проходит, — пишут исследователи. — Трение или поглаживание кожи обычно используется для облегчения зуда в чувствительных областях, таких как глаза или нос, а также часто используется людьми с хроническим зудом. Мы исследовали механизмы вызванного прикосновениями снижения зуда у мышей. Поглаживание кожи уменьшило активность чесания чувствительных нейронов спинного мозга».

Ранее сотрудники Медицинского центра при Университете Дьюка в США описали молекулярный процесс появления местного зуда, который может наступить после укусов насекомых или попадания на кожу косметики и бытовой химии.

В 2013 году эта же исследовательская группа обнаружила главного виновника болевых ощущений после УФ-излучения — ионный канал TRPV4. Приступая к новому исследованию, ученые задались вопросом, участвует ли TRPV4 в появлении зуда. В ходе экспериментов ученые вывели мышей с сокращенным количеством TRPV4 в клетках кожи, а затем подвергли животных воздействию химических веществ, вызывающих зуд. Было замечено, что даже при прямом попадании химии на кожу мыши стали меньше чесаться.

Исследователи пришли к выводу, что именно TRPV4 в верхнем слое кожи пропускает сквозь клеточные мембраны ионы раздражающих клетки веществ, и, соответственно, лекарственные препараты следует направить против данного ионного канала. На следующем этапе исследований дерматологи обнаружили, что помимо TRPV4 в возникновении зуда задействован фермент pERC (protein extracellular-signal-regulated kinase). Первые тестовые препараты, блокирующие работуTRPV4 и pERC, полностью избавили мышей от зуда. Однако перед тем, как использовать TRPV4- и pERC-блокаторы для лечения людей, средства должны еще раз пройти клинические испытания, так как выведение из строя указанных ферментов, существующих не только в клетках кожи, может дать побочные эффекты.

Дальнейшие исследования будут направлены на выявление причин разной продолжительности зуда. Различная восприимчивость людей к зуду также ставит исследователей перед вопросом, насколько в этом задействован TRPV4.

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