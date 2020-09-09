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10:30 (мск), источник: Известия

Безработные россияне получат по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в сентябре

Правительство России приняло решение в сентябре осуществить выплаты в размере 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Об этом в среду, 9 сентября, сообщается на сайте кабинета министров.

Источник: Известия

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — пишет пресс-служба правительства.

Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.

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В кабинете министров указали, что выплаты на детей безработным родителям в сентябре являются одной из мер поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В конце августа Министерство финансов России сообщило о возможности выделения дополнительных выплат на детей в период пандемии коронавирусной инфекции.

15 июля Минфин сообщил, что по состоянию на начало июля семьи с детьми в рамках мер дополнительной поддержки получили более 555 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

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