Безработные россияне получат по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — пишет пресс-служба правительства.
Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.
В кабинете министров указали, что выплаты на детей безработным родителям в сентябре являются одной из мер поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В конце августа Министерство финансов России сообщило о возможности выделения дополнительных выплат на детей в период пандемии коронавирусной инфекции.
15 июля Минфин сообщил, что по состоянию на начало июля семьи с детьми в рамках мер дополнительной поддержки получили более 555 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.