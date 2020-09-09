Индийские врачи оценили эффективность плазменной терапии при коронавирусе

11:05 (мск), источник: РИА Новости
Препринт статьи за авторством множества индийских ученых размещен на сервере medRxiv, предназначенном для препринтов материалов в области медицинских исследований, в том числе клинических испытаний с участием людей.
Открытое параллельное рандомизированное контролируемое исследование применения плазмы переболевших коронавирусом проводилось в 39 государственных и частных больницах Индии с конца апреля по середину июля этого года.
Участникам исследования с интервалом в 24 часа переливали 200 миллилитров реконвалесцентной плазмы, полученной у выздоровевших после коронавируса людей.
«Результаты: с 22 апреля по 14 июля 2020 года было набрано 464 участника; 235 и 229 в группе вмешательства и в контрольной группе соответственно. Комбинированный первичный результат был достигнут у 44 (18,7%) участников в группе вмешательства и 41 (17,9%) в группе. Смертность была задокументирована у 34 (13,6%) и 31 (14,6%) участников группы вмешательства и контрольной группы соответственно», — говорится в препринте статьи.
В связи с результатами исследований Индийский совет медицинских исследований отмечает, что использование «реконвалесцентной плазмы не был связано со снижением смертности или прогрессом COVID-19 до тяжелой формы».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, по последним данным, в стране выявлено 4,37 миллиона заболевших.