Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
2285-летняя история московского троллейбуса
12:24 (мск), источник: Московский комсомолец

Ученые рассказали, на каких продуктах коронавирус живет дольше

Коронавирус на охлажденном лососе может быть заразным более семи дней, утверждают китайские исследователи, предполагающие, что эта рыба может быть источником международной передачи COVID-19.

Коронавирус COVID-19
12:51 (мск)Центр Гамалеи отверг обвинения в недостоверности данных о российской вакцине
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:28 MSK, 09.09
Инфицировано1 041 007+5 218
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
27.089.09
Скончалось18 135+142
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
27.089.09
Выздоровело856 458+6 409
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
27.089.09
Инфицировано27 605 560+267 800
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
27.089.09
Скончалось898 269+5 623
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
27.089.09
Выздоровело18 565 072+228 960
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
27.089.09
Источник: cottonbro/CC0

Группа китайских исследователей обнаружила, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может выживать более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Проведенный эксперимент показал, что вирус оставался заразным в течение восьми дней после хранения при температуре 4 градуса Цельсия.

Эксперимент также показал, что вирус Sars-CoV-2 оставался заразным на лососе в течение двух дней при температуре 25 градусов, которую исследователи назвали «обычной комнатной температурой».

Новость
Ученые усомнились в способности коронавируса заражать людей через еду

Лосось обычно хранится при 4 градусах на рынках, в ресторанах и во время транспортировки, что увеличивает продолжительность жизни вируса на шесть дней. Качественного лосося можно перевезти по миру из одной страны в другую за считанные дни. Например, в прошлом году управление рыболовства Чили сообщало, что лосось может добраться до Шанхая за два с половиной дня.

«При таких условиях зараженная рыба из одной страны может быть легко транспортирована в другую страну в течение одной недели, что служит одним из источников международной передачи», — заявили участвовавшие в исследовании китайские ученые во главе с доктором Дай Маньманем.

Исследователи купили рыбу в магазине в Гуанчжоу, нарезали мясо на мелкие кубики и обработали их раствором, содержащим вирусные частицы, прежде чем хранить кубики при разных температурах. Каждый день отбирали образец для теста, чтобы проверить, может ли вирус заразить нормальные клетки.

Эксперты считают, что чем ниже температура, тем дольше вирус может выжить, но остаются ли эти продукты заразными, неизвестно. Эксперимент с лососем дает основания предполагать, что это так.

Две коронавирусные вспышки в Китае — первоначальная вспышка в Ухане и более позднее распространение COVID-19 в Пекине в июне — были связаны с рынками, на которых продавались морепродукты.

Первый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане в конце прошлого года. Многочисленные международные исследования показали, что вирус возник где-то еще, скорее всего, за пределами Уханя.

Читайте также

Китай временно приостановил импорт лосося в середине июня после того, как вирус был обнаружен на разделочных досках для лосося на рынке Синьфади, эпицентре вспышки болезни в Пекине. Позже власти исключили лосось как источник передачи.

Тем не менее, случаи в Ухане и Пекине вызвали «опасения, что SARS-CoV-2, связанный с рыбой или мясом, может быть потенциальным источником передачи Covid-19», утверждает доцент Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в Гуанчжоу Дай Маньмань,.

Новость
Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?

Кроме того, ученые сослались на другие страны, обнаружившие SARS-CoV-2 на мясе или у сотрудников, занимающихся упаковкой мяса, в качестве причины для исследования времени выживания вируса на лососе.

По сообщениям СМИ, потребление лосося и других импортных морепродуктов в Китае резко упало после июньской вспышки в Пекине. Бизнес в некоторых японских ресторанах, где сырой лосось служит обычным ингредиентом, упал более чем на 99 процентов. А до пандемии Китай импортировал, по разным оценкам, от 40 до 100 тысяч тонн лосося ежегодно — что превратило его в один из крупнейших мировых рынков лосося. Крупнейшими поставщиками лосося стали Чили, Норвегия, Вьетнам и Австралия. Как отмечает South China Morning Post, вспышки коронавируса в этих странах были разными. По состоянию на вторник в Норвегии зарегистрировано 11 521 случай, а в Чили — 424 274 случая.

Китайская таможня обнаруживала коронавирус в многочисленных импортируемых пищевых продуктах, от креветок до куриных крылышек. Все эти продукты транспортировались при температурах намного ниже нуля.

Проводились и другие исследования по проверке, как долго коронавирус может выжить в различных тканях животных. Недавнее исследование, проведенное военными США, показало, что вирус может оставаться заразным в течение как минимум двух недель на коже свиней при 4 градусах и четырех дней при комнатной температуре.

 В МИД РФ прокомментировали нападки G7 из-за Навального
Ефремов может избежать колонии
Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
В Грузии полностью запретили застолья
Россияне стали отказываться от пластиковых банковских карт
Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
Женщине подарили лотерейный билет, и она сорвала джекпот
Названа сумма, за которую россияне готовы работать без выходных
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Hi-Tech
Найден новый способ моментально заряжать гаджеты У таких технологий в будущем имеется огромный потенциал
Горячие темы на Авто
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 305
8 лет жизни. И не кто не удивлён. 122
наступила справедливость 111
Флудилка 101
Кино
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову Что говорят знаменитости о суде над Михаилом Ефремовым, признанным виновным в смертельном ДТП
Новости партнеров
Почему в Подмосковье больше не будут гореть торфяники?
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Афганская традиция: мальчики, которые вырастают женщинами
Популярные темы на «Детях»
Не понятно поведение мужа ( кто уже ранее отвечал , можете не отвечать, а то сейчас начнутся оскорбления) 155
Фотоуроки: обсуждение фотографий 101
Не скучаете еще по дистанционке в школе?) 93
"И где же Фроша?" 84
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Афганская традиция: мальчики, которые вырастают женщинами
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
Создано оружие, превосходящее ядерное в несколько раз
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь