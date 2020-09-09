Ученые рассказали, на каких продуктах коронавирус живет дольше

Группа китайских исследователей обнаружила, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может выживать более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.
Эксперимент также показал, что вирус Sars-CoV-2 оставался заразным на лососе в течение двух дней при температуре 25 градусов, которую исследователи назвали «обычной комнатной температурой».
Лосось обычно хранится при 4 градусах на рынках, в ресторанах и во время транспортировки, что увеличивает продолжительность жизни вируса на шесть дней. Качественного лосося можно перевезти по миру из одной страны в другую за считанные дни. Например, в прошлом году управление рыболовства Чили сообщало, что лосось может добраться до Шанхая за два с половиной дня.
«При таких условиях зараженная рыба из одной страны может быть легко транспортирована в другую страну в течение одной недели, что служит одним из источников международной передачи», — заявили участвовавшие в исследовании китайские ученые во главе с доктором Дай Маньманем.
Исследователи купили рыбу в магазине в Гуанчжоу, нарезали мясо на мелкие кубики и обработали их раствором, содержащим вирусные частицы, прежде чем хранить кубики при разных температурах. Каждый день отбирали образец для теста, чтобы проверить, может ли вирус заразить нормальные клетки.
Две коронавирусные вспышки в Китае — первоначальная вспышка в Ухане и более позднее распространение COVID-19 в Пекине в июне — были связаны с рынками, на которых продавались морепродукты.
Первый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане в конце прошлого года. Многочисленные международные исследования показали, что вирус возник
Китай временно приостановил импорт лосося в середине июня после того, как вирус был обнаружен на разделочных досках для лосося на рынке Синьфади, эпицентре вспышки болезни в Пекине. Позже власти исключили лосось как источник передачи.
Тем не менее, случаи в Ухане и Пекине вызвали «опасения, что SARS-CoV-2, связанный с рыбой или мясом, может быть потенциальным источником передачи Covid-19», утверждает доцент
Кроме того, ученые сослались на другие страны, обнаружившие SARS-CoV-2 на мясе или у сотрудников, занимающихся упаковкой мяса, в качестве причины для исследования времени выживания вируса на лососе.
По сообщениям СМИ, потребление лосося и других импортных морепродуктов в Китае резко упало после июньской вспышки в Пекине. Бизнес в некоторых японских ресторанах, где сырой лосось служит обычным ингредиентом, упал более чем на 99 процентов. А до пандемии Китай импортировал, по разным оценкам, от 40 до 100 тысяч тонн лосося ежегодно — что превратило его в один из крупнейших мировых рынков лосося. Крупнейшими поставщиками лосося стали Чили, Норвегия, Вьетнам и Австралия. Как отмечает South China Morning Post, вспышки коронавируса в этих странах были разными. По состоянию на вторник в Норвегии зарегистрировано 11 521 случай, а в Чили — 424 274 случая.
Китайская таможня обнаруживала коронавирус в многочисленных импортируемых пищевых продуктах, от креветок до куриных крылышек. Все эти продукты транспортировались при температурах намного ниже нуля.
Проводились и другие исследования по проверке, как долго коронавирус может выжить в различных тканях животных. Недавнее исследование, проведенное военными США, показало, что вирус может оставаться заразным в течение как минимум двух недель на коже свиней при 4 градусах и четырех дней при комнатной температуре.