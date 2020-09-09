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10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В России число новых случаев COVID-19 вновь превысило пять тысяч

За последние сутки коронавирусом COVID-19 в России заразились 5218 человек в 83 регионах. Накануне суточный прирост составил 5099. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 1 041 007. С 4 сентября суточный прирост превышает 5 тыс., до этого такой показатель не фиксировался с 16 августа.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 09.09
Инфицировано1 041 007+5 218
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
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8.09
5099
26.088.09
Скончалось18 135+142
26.08
115
27.08
121
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110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
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121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
26.088.09
Выздоровело856 458+6 409
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
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5379
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2823
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2328
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6772
26.088.09
Инфицировано27 585 096+247 336
26.08
248406
27.08
278144
28.08
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29.08
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3.09
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6.09
263637
7.09
218584
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231016
26.088.09
Скончалось897 685+5 039
26.08
6412
27.08
6311
28.08
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3676
8.09
9282
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Выздоровело18 541 133+205 021
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
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30.08
207371
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219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
26.088.09
Источник: РИА "Новости"

За сутки выздоровели 6409 человек, с начала пандемии — 856 458. Умерли за стуки 142 (накануне 122 человека), общее число летальных исходов в России достигло 18 135.

Регионы-лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 642 (всего — 268 384),
  • Санкт-Петербург — 218 (38 436),
  • Московская область — 164 (69 664),
  • Нижегородская область — 159 (29 018),
  • Ростовская область — 153 (18 236).
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Регионы-лидеры по числу смертей:

  • Санкт-Петербург — 22 (всего — 2574),
  • Москва и Свердловская область — по 12 (4933 и 495).

Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся (впереди — США, Индия и Бразилия) и на 12-м — по летальным исходам. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал пандемию COVID-19 «разовой историей», о которой население забудет через полтора года. Поспособствует этому, по его мнению, массовая вакцинация. 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

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