В России число новых случаев COVID-19 вновь превысило пять тысяч

За сутки выздоровели 6409 человек, с начала пандемии — 856 458. Умерли за стуки 142 (накануне 122 человека), общее число летальных исходов в России достигло 18 135.
Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся (впереди — США, Индия и Бразилия) и на 12-м — по летальным исходам. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал пандемию COVID-19 «разовой историей», о которой население забудет через полтора года. Поспособствует этому, по его мнению, массовая вакцинация. 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.