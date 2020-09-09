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13:55 (мск), источник: RNS

ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Источник: РИА "Новости"

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект изменений, исключающий экзамен из списка обязательных, прошёл процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу.

Ранее, в ноябре 2019 года, Рособрнадзор сообщал, что ЕГЭ по иностранному языку может стать обязательным с 2022 года.

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