13:55 (мск), источник: RNS
ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным, сообщили в
«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
Ранее, в ноябре 2019 года, Рособрнадзор сообщал, что ЕГЭ по иностранному языку может стать обязательным с 2022 года.