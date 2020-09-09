12:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Центр Гамалеи отверг обвинения в недостоверности данных о российской вакцине
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи категорически отверг обвинения в недостоверности статистических данных о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», опубликованных в британском медицинском журнале The Lancet. Накануне на сайте Cattivi Scienziati появилось письмо группы из 19 ученых, в котором они заявили о своем недоверии к исследованию