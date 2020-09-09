Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр Гамалеи отверг обвинения в недостоверности данных о российской вакцине

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи категорически отверг обвинения в недостоверности статистических данных о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», опубликованных в британском медицинском журнале The Lancet. Накануне на сайте Cattivi Scienziati появилось письмо группы из 19 ученых, в котором они заявили о своем недоверии к исследованию из-за повторяющихся в нем паттернов данных.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:28 MSK, 09.09
Инфицировано1 041 007+5 218
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
27.089.09
Скончалось18 135+142
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
27.089.09
Выздоровело856 458+6 409
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
27.089.09
Инфицировано27 605 560+267 800
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
27.089.09
Скончалось898 269+5 623
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
27.089.09
Выздоровело18 565 072+228 960
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
27.089.09
Источник: РИА "Новости"

«Опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала.

Видео
Первая партия вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам", — заявил «Ъ» заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса 4 сентября. В статье говорится, что в двух этапах исследований вакцины приняли участие 76 человек. У всех препарат сформировал «устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ». В Минздраве и РФПИ считают, что публикация показывает высокий уровень доверия к этой разработке. Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19, но ее испытания еще не завершены.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинские военные подчинились Донецку
Навальный очнулся после комы
Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии
В Грузии полностью запретили застолья
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
Россияне стали отказываться от пластиковых банковских карт
Женщине подарили лотерейный билет, и она сорвала джекпот
Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
Названа сумма, за которую россияне готовы работать без выходных
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Hi-Tech
Найден новый способ моментально заряжать гаджеты У таких технологий в будущем имеется огромный потенциал
Горячие темы на Авто
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 305
8 лет жизни. И не кто не удивлён. 122
наступила справедливость 111
Флудилка 101
Кино
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову Что говорят знаменитости о суде над Михаилом Ефремовым, признанным виновным в смертельном ДТП
Новости партнеров
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Дети
Назван основной симптом COVID-19 у детей Кроме того, школьники могут жаловаться на упадок сил, головную боль и боль в горле.
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Афганская традиция: мальчики, которые вырастают женщинами
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
Создано оружие, превосходящее ядерное в несколько раз
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь