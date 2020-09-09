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12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В Грузии полностью запретили застолья

Грузинские власти решили полностью запретить любые застолья, в том числе свадьбы, поминки, юбилеи и т. д. «Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране», — сообщила на специальном брифинге глава администрации правительства, Натия Мезвришвили. Она уточнила, что запрет вступает в силу с 10 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

Непосредственной причиной восстановления карантинных мер, действовавших в ходе острой фазы распространения нового коронавируса стал неожиданный «взрыв» заболевания в одном из регионов после проведения свадьбы с приглашением 500 гостей.

«Свадебный кластер» COVID-19, по утверждению медиков и эпидемиологов, привел к тому, что число инфицированных за день в стране составило 44 человека — печальный «рекорд» за все время пандемии для Грузии, гордящейся своим «зеленым статусом» страны, успешно победившей эпидемию.

За нарушение запрета организаторам застолья грозит штраф в размере 10 тыс. лари ($3250).

По последним данным, в Грузии выявлено более 1,7 тыс. заболевших коронавирусом, умерли 19 человек.

Георгий Двали, Тбилиси

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