В Грузии полностью запретили застолья

Непосредственной причиной восстановления карантинных мер, действовавших в ходе острой фазы распространения нового коронавируса стал неожиданный «взрыв» заболевания в одном из регионов после проведения свадьбы с приглашением 500 гостей.
«Свадебный кластер» COVID-19, по утверждению медиков и эпидемиологов, привел к тому, что число инфицированных за день в стране составило 44 человека — печальный «рекорд» за все время пандемии для Грузии, гордящейся своим «зеленым статусом» страны, успешно победившей эпидемию.
По последним данным, в Грузии выявлено более 1,7 тыс. заболевших коронавирусом, умерли 19 человек.
Георгий Двали, Тбилиси