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13:26 (мск), источник: Известия

Стартовала вакцинация москвичей в рамках исследования прививки от COVID-19

Вакцинация первых москвичей началась в рамках исследования вакцины от коронавируса. Об этом в среду, 9 сентября, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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6
фотографий

«В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — отметила она.

По словам Раковой, это важный день не только для города, но и для всей страны.

Вакцинация проходит в два этапа. На первом этапе добровольцам вводят первый компонент препарата, а через 21 день — второй.

Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами для усиления иммунной защиты организма. Вакцинация проходит бесплатно.

По словам Раковой, количество желающих ежедневно растет. Заявку подали уже более 35 тыс. москвичей.

«Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие», — добавила заммэра.

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Около 25 тыс. москвичей записались на исследование вакцины от COVID

Ранее в этот же день о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом накануне он отметил, что массовые поставки вакцины против новой коронавирусной инфекции в российские регионы планируется начать в ноябре-декабре. В этот же день вакцина «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверил, что вакцина от коронавируса, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи, была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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