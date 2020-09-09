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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трижды смытый российский мост показали из космоса

Скоро вместо него появится новый.

Источник: Роскосмос
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Малый космический аппарат «Аист-2Д» сфотографировал разрушенный мост в Байкальске Иркутской области.

Старый технологический мост через реку Солзан примечателен тем, что его смывало трижды за короткий промежуток времени. Впервые — при наводнении летом 2019 года, после чего мост восстановили. В июле 2020 года мост был поврежден и закрыт из-за дождей. 31 августа из-за ливней уровень воды в реке Солзан сильно поднялся, и мост через Солзан смыло в третий раз.

На снимках, распространенных «Роскосмосом», видно разрушение моста в 2019 и 2020 годах.

Сейчас в Байкальске идёт строительство нового однопролетного моста, который планируют сдать в августе 2021 года.

Мост летом 2019 года

Анна Лысенко

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