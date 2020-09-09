14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Трижды смытый российский мост показали из космоса
Скоро вместо него появится новый.
Малый космический аппарат «Аист-2Д» сфотографировал разрушенный мост в Байкальске Иркутской области.
Старый технологический мост через реку Солзан примечателен тем, что его смывало трижды за короткий промежуток времени. Впервые — при наводнении летом 2019 года, после чего мост восстановили. В июле 2020 года мост был поврежден и закрыт
На снимках, распространенных «Роскосмосом», видно разрушение моста в 2019 и 2020 годах.
Сейчас в Байкальске идёт строительство нового однопролетного моста, который планируют сдать в августе 2021 года.
Анна Лысенко