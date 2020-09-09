Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
18:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Закрывается реалити-шоу «Семейство Кардашьян», выходившее с 2007 года

Одно из самых популярных телевизионных реалити-шоу, рассказывающее о жизни семьи Кардашьян, закрывается, объявила Ким Кардашьян-Уэст.

Семья Кардашьян-Дженнер в 2016 году | Источник: GETTY IMAGES

«Очень тяжело об этом говорить, но мы приняли непростое семейное решение попрощаться с программой “Семейство Кардашьян”», — написала она в своем «Твиттере».

Шоу, благодаря которому члены семьи Кардашьян стали звездами, выходило 14 лет. Премьера последнего, 21 сезона состоится в начале 2021 года.

Ким поблагодарила тысячи людей и компании, которые приняли участие в создании программы. «Я чрезвычайно благодарна всем, кто смотрел и поддерживал меня и мою семью на протяжении 14 невероятных лет», — добавила она.

«Благодаря шоу мы стали теми, кем мы являемся сейчас, и я всегда буду в долгу перед теми, кто сыграл определенную роль в формировании наших карьер и навсегда изменил нашу жизнь», — добавила она.

Персона
Ким Кардашьян Уэст

Когда стало известно о закрытии реалити-шоу, ее сестра Хлои Кардашьян написала в «Твиттере»: «Сегодня меня переполняют эмоции… перемены тяжело принимать, но иногда они бывают нужны».

От никому неизвестных до суперзвезд

Когда программа стартовала в 2007 году, мало кто знал членов этой семьи.

Ким появлялась в реалити-шоу своей подруги Пэрис Хилтон, а ее отец Роберт прославился в качестве одного из адвокатов игрока в американский футбол О Джей Симпсона, которого обвиняли в убийстве. Роберт Кардашьян скончался в 2003 году от рака.

В первых эпизодах в основном рассказывалось о жизни Ким, ее сестер Кортни и Хлои, а также их мужчин.

Затем героями шоу стали Крис Дженнер — мать девушек, ее бывший муж Брюс Дженнер, впоследствии поменявший пол и ставший Кейтлин Дженнер, а также Кайли и Кендалл Дженнер.

Несмотря на разгромные статьи критиков и обвинения в попытках сделать людей известными ради известности, реалити-шоу собирало огромную аудиторию, получало всевозможные награды и стало самой рейтинговой программой на развлекательном телеканале E!.

Ким Кардашьян-Уэст стала одной из самых узнаваемых звезд в мире | Источник: Reuters

С тех пор 39-летняя Ким Кардашьян-Уэст стала одной из самых узнаваемых знаменитостей в мире. У нее сотни миллионов подписчиков в соцсетях, она выпускает собственную косметику. В 2014 году она вышла замуж за рэпера Канье Уэста, от которого родила четверых детей.

Их состояние оценивается почти в миллиард долларов. Недавно она поделилась своими переживаниями из-за проблем с психическим здоровьем супруга, который перед этим объявил о своем участии в президентской гонке США и сделал несколько странных заявлений.

Выборы президента США
8 сентябряТрамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс
6 сентябряБайден серьезно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей
6 сентябряЭкс-агент ФБР назвал Трампа угрозой для США из-за связей с Россией

Кендалл и Кайли были еще детьми, когда началось реалити-шоу, но тоже стали звездами. Сейчас им соответственно 24 и 23 года, и они входят в топ самых влиятельных блогеров.

В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Кайли в 1 млрд долларов, назвав ее самым молодым миллиардером в истории, самостоятельно заработавшим свой капитал.

Разбогатеть ей удалось благодаря собственной линии косметики Kylie Cosmetics. В мае 2020 года журнал пересчитал ее финансовые показатели и исключил Кайли из списка миллиардеров.

Революционная программа или телемусор?

Представитель канала E! сообщил CNN: «Для нас было огромной привилегией работать с семьей Кардашьян, и мы будем очень по ним скучать. Но мы с уважением относимся к решению семьи жить своей жизнью без наших камер».

Некоторые пользователи соцсетей пожелали успеха Кардашьянам. «Поздравляю с прекрасным завершением. Программа навсегда останется революционной», — написала в «Твиттере» актриса и певица Кэт Макфи.

Но есть и те, кто не скрывает радости по поводу закрытия реалити-шоу. «Случилось чудо. С самого начала это был телемусор о жизни богачей. Некоторые аспекты жизни должны оставаться частными», — написала пользователь «Твиттера» по имени Дженнифер.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Беларусь: Колесникова стала подозреваемой в захвате власти, обращение Ал...
"Родила двойню прямо в палатке". Тысячи мигрантов ждут поезда в стихийно...
Александр Лукашенко рассказал о ситуации в Белоруссии
Коронавирусное ралли: мотоциклисты заразили 250 тысяч человек
Названа сумма, за которую россияне готовы работать без выходных
В Грузии полностью запретили застолья
Ученые реконструировали лицо средневекового монаха (фото)
30 лет назад был убит священник Александр Мень
Ученые обнаружили древних существ, похожих на листья
Hi-Tech
Что такое даркнет и как туда попадают Темная сторона интернета
Кино
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову Что говорят знаменитости о суде над Михаилом Ефремовым, признанным виновным в смертельном ДТП
Новости партнеров
Детский врач не выдержал и сказал всё что думает о травле омских врачей
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Дети
В Подмосковье женщина родила четырнадцатого ребенка В семье на данный момент восемь сыновей и шесть дочерей
Новости партнеров
Афганская традиция: мальчики, которые вырастают женщинами
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь