18:05 (мск), источник: BBC News Русская служба
Закрывается реалити-шоу «Семейство Кардашьян», выходившее с 2007 года
Одно из самых популярных телевизионных
«Очень тяжело об этом говорить, но мы приняли непростое семейное решение попрощаться с программой “Семейство Кардашьян”», — написала она в своем «Твиттере».
Шоу, благодаря которому члены семьи Кардашьян стали звездами, выходило 14 лет. Премьера последнего, 21 сезона состоится в начале 2021 года.
Ким поблагодарила тысячи людей и компании, которые приняли участие в создании программы. «Я чрезвычайно благодарна всем, кто смотрел и поддерживал меня и мою семью на протяжении 14 невероятных лет», — добавила она.
«Благодаря шоу мы стали теми, кем мы являемся сейчас, и я всегда буду в долгу перед теми, кто сыграл определенную роль в формировании наших карьер и навсегда изменил нашу жизнь», — добавила она.
Когда стало известно о закрытии
Когда программа стартовала в 2007 году, мало кто знал членов этой семьи.
Ким появлялась в
В первых эпизодах в основном рассказывалось о жизни Ким, ее сестер Кортни и Хлои, а также их мужчин.
Затем героями шоу стали Крис Дженнер — мать девушек, ее бывший муж Брюс Дженнер, впоследствии поменявший пол и ставший Кейтлин Дженнер, а также Кайли и Кендалл Дженнер.
Несмотря на разгромные статьи критиков и обвинения в попытках сделать людей известными ради известности,
С тех пор 39-летняя Ким
Их состояние оценивается почти в миллиард долларов. Недавно она поделилась своими переживаниями
Кендалл и Кайли были еще детьми, когда началось
В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Кайли в 1 млрд долларов, назвав ее самым молодым миллиардером в истории, самостоятельно заработавшим свой капитал.
Разбогатеть ей удалось благодаря собственной линии косметики Kylie Cosmetics. В мае 2020 года журнал пересчитал ее финансовые показатели и исключил Кайли из списка миллиардеров.
Представитель канала E! сообщил CNN: «Для нас было огромной привилегией работать с семьей Кардашьян, и мы будем очень по ним скучать. Но мы с уважением относимся к решению семьи жить своей жизнью без наших камер».
Некоторые пользователи соцсетей пожелали успеха Кардашьянам. «Поздравляю с прекрасным завершением. Программа навсегда останется революционной», — написала в «Твиттере» актриса и певица Кэт Макфи.
Но есть и те, кто не скрывает радости по поводу закрытия