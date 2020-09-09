15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рост плесени показали в завораживающем видео
Таинственный крошечный мир.
Канал Beauty of Science («Красота науки») поделился впечатляющим видео, на котором в мельчайших деталях показан рост плесени.
В кадре появляются грибы ризопус, аспергилл черный, Aspergillus oryzae и пеницилл. Ризопус паразитирует на растениях и животных, аспергилл черный ответственен за черную плесень на стенах сырых помещений, Aspergillus oryzae используют в восточной кухне для ферментации некоторых продуктов, а к роду пеницилл принадлежат продуценты антибиотика пенициллина.
«Мы видим волшебный, завораживающий рост этих форм, видимый благодаря покадровой супермакросъемке. Перед нами открывается таинственный и великолепный крошечный мир», — пишут авторы видео.
Анна Лысенко