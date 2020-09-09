Академик РАН рассказал, чем «Спутник V» отличается от препарата компании AstraZeneca

По словам специалиста, человек может столкнуться с болью в месте введения препарата, а также лихорадкой в первый день вакцинации. Последний побочный эффект легко снимается жаропонижающими препаратами. Среди добровольцев, которые уже испытали на себе российскую вакцину, серьезных осложнений не было.
Александр Румянцев пояснил, почему лекарство компании AstraZeneca вызвало тяжелые осложнения у одного пациента. По его словам, у оксфордской вакцины другой штамм аденовируса — обезьяний. Кроме того, у каждого человека индивидуальная реакция на
Что же касается российской вакцины, разработанной сотрудниками института Гамалеи, она вводится на основе двух векторов аденовируса человек. Они несут на себе один и тот же белок
В среду, 9 сентября, появилась информация о том, что британские власти приостановили клинические испытания вакцины от COVID-19, разработка которой велась совместно с AstraZeneca. Это связано с тем, что у одного участника выявили побочные эффекты.