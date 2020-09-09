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17:27 (мск), источник: Вести.Ru

Академик РАН рассказал, чем «Спутник V» отличается от препарата компании AstraZeneca

В гражданский оборот уже поступила первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В связи с этим у некоторых возникли вопросы о том, может ли препарат вызвать побочные эффекты. Доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Александр Румянцев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, какие негативные последствия может вызвать прививка.

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Источник: AP 2020

По словам специалиста, человек может столкнуться с болью в месте введения препарата, а также лихорадкой в первый день вакцинации. Последний побочный эффект легко снимается жаропонижающими препаратами. Среди добровольцев, которые уже испытали на себе российскую вакцину, серьезных осложнений не было.

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Александр Румянцев пояснил, почему лекарство компании AstraZeneca вызвало тяжелые осложнения у одного пациента. По его словам, у оксфордской вакцины другой штамм аденовируса — обезьяний. Кроме того, у каждого человека индивидуальная реакция на какой-либо препарат. Доктор медицинских наук призвал спокойно дождаться результатов исследования пациента, которому стало плохо.

Что же касается российской вакцины, разработанной сотрудниками института Гамалеи, она вводится на основе двух векторов аденовируса человек. Они несут на себе один и тот же белок S-шипа коронавируса.

В среду, 9 сентября, появилась информация о том, что британские власти приостановили клинические испытания вакцины от COVID-19, разработка которой велась совместно с AstraZeneca. Это связано с тем, что у одного участника выявили побочные эффекты.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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