Ефремов пожаловался правозащитникам на Пашаева

«Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые восемь лет», — сказала она в эфире радио «Эхо Москвы». По ее словам, актер, вероятно, изучил практику по делам такого рода и ожидал более мягкого наказания и адвокат убеждал его в таком исходе.
Если бы артист сразу признал вину и согласился на досудебную сделку со следствием, наказание могло быть менее суровым.
Он мог бы получить 3,5 года в колонии-поселении, а не восемь лет общего режима.
Меркачева подчеркнула, что в момент визита общественников Ефремов находился «в жутком расположении духа».
Ранее 9 сентября член ОНК Марина Литвинович сообщила, что Ефремов отказывается от Пашаева.
Бывшая жена Ефремова народная артистка России Евгения Добровольская рассказала журналистам, что близкие артиста ищут нового защитника, но окончательное решение будет принимать сам Ефремов. По ее словам, окружение актера сильно сомневается в профессионализме Пашаева.
Ранее в ходе процесса Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева. 21 августа он сообщил, что будет нанимать других защитников, так как видит предвзятое отношение к нынешним. Три дня спустя, на следующем заседании, стало известно, что стороны вновь заключили соглашение.
Адвокат Александр Добровинский, представлявший потерпевшую сторону в суде, предположил, что это могло быть сделано с целью затянуть процесс.
8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Кроме того, Ефремова обязали выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова и по одному рублю трем другим потерпевшим — вдове, брату и младшему сыну покойного.
Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения.
При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.
8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который позже скончался в больнице.