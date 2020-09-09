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17:53 (мск), источник: РИА Новости

В Турции туристы жалуются на отсутствие дискотек

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Турецкие отели начали отменять все дискотеки после 00:00 и предупреждают туристов о запрете прослушивания музыки в ночное время на территории гостиниц, сообщает TourDom.ru.

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Источник: РИА Новости

Причиной такого решения стало вступление в силу нового указа министерства внутренних дел страны, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией на фоне резкого роста числа инфицированных. За нарушение тишины после полуночи отелям грозит штраф до 150 тысяч турецких лир (1,5 миллиона рублей). Правоохранительные органы обещают строго следить за исполнением правил.

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Кроме того, власти Турции в рамках противостояния пандемии COVID-19 ввели обязательный масочный режим во всех провинциях, включая курортные зоны. Надевать защитные средства отныне необходимо в общественных местах: на улицах, в парках, транспорте и даже на общественных пляжах.

По словам Марии Шекер, руководителя турагентства, проживающей в Турции, туристы относятся к нововведениям крайне негативно. «Вчера еще танцевали, а сегодня пришел вирус. Смешно. А чем еще заниматься в отеле, если выйти без масок нельзя, при этом дискотеки с 00:00 закрыты?» — комментируют путешественники.

Даже организовать дискотеку самостоятельно туристы не могут. За прослушивание музыки в городе или, например, на пляжах гостям Турции грозит штраф в 3150 лир (31 500 рублей).

По словам эксперта, если турист выложит видео в социальных сетях из бара или ресторана, где играет музыка после 00:00, и отметит геолокацию, то в скором времени можно ожидать сотрудников с проверкой и протоколом на штрафы.

Пока местные власти не уточняют, до какой даты будут действовать ограничения. В турфирмах полагают, что это зависит от ситуации с коронавирусом в Турции.

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