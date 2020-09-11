Праздник кода: как менялась профессия программиста

Августа Ада Кинг (урожденная Байрон), графиня Лавлейс, более известная как Ада Лавлейс
Вопрос о том, кто был первым программистом в мире, до сих пор вызывает бурные дискуссии. Яростно оспариваемая, но очень романтичная версия говорит, что им была не просто женщина, а целая графиня — Ада Лавлейс, дочь знаменитого британского поэта Джорджа Байрона. Еще в 1843 году она описала алгоритм для вычисления последовательности чисел Бернулли на аналитической машине Бэббиджа.
Пускай та самая машина при жизни Ады не была построена и свой «код» аристократка не протестировала, мы тоже будем считать ее «первопроходицей».
Так что дата-сайентисты, фронтендеры и сисадмины могут гордиться — этой «футуристической и инновационной» сфере уже почти две сотни лет! Всего-то на пару десятилетий моложе первого паровоза.
Массово программисты начали появляться в середине прошлого века, когда создавались первые электронные вычислительные машины. Тогда программированием занимались в основном ученые-математики, а код писали в университетских стенах. В СССР это была пора НИИ и Той Самой Советской Интеллигенции: клетчатая ковбойка, роговые очки, энтузиазм в сердце и планы грандиозных свершений. От «Сказки о тройке» до «Внутри Лапенко» поколение прошагало за пару десятилетий.
Советская электронно-вычислительная машина «М-2». 1956 год | Источник: РИА "Новости"
Программист в те годы — это не престижная профессия с зарплатой в долларах, а горящие глаза и неугасимая любовь к математике. Код приходилось писать на бумаге, а затем пробивать на перфокартах; вычисления, которые сегодня проходят за считанные секунды, могли тянуться часами; а сами компьютеры занимали целое здание, и, если где-то что-то перегорало или выходило из строя, ученых ждало приключение похлеще поиска багов.
Рабочие условия были такими, что заниматься программированием могли только очень увлеченные люди, готовые ради решения задачи хоть без крыши над головой остаться.
И это не фигура речи: когда в 1950 году сотрудники Киевского института кибернетики собирали Малую электронную счетную машину (МЭСМ), то оказалось, что количество тепла, выделяемого аппаратом, просто не позволяет находиться с ним в одном здании. И да, проблему решили, просто разобрав крышу строения, где стояла МЭСМ.
Романтически-героический образ профессии программиста начал подтаивать после изобретения микропроцессоров: компьютеры стали уменьшаться в размерах, становились производительнее и постепенно перекочевывали из лабораторий и правительственных учреждений в офисы компаний. Из-под халата окрыленного ученого медленно, но верно начал прорастать «белый воротничок». И все же еще некоторое время программисты оставались определенной экзотикой.
Высокий порог вхождения в профессию и непонятность для обывателя помогли вырастить целую субкультуру: каноничный сисадмин времен башорга (вернем на пять минут наш 2007-й) — это, в общем-то, просто законсервированный ученый времен молодости Билла Гейтса. Ах эти свитеры с оленями, бесконечная пицца и легендарный клингонский!.. Они были будто члены некой обособленной касты, нежели простые обладатели интересной и престижной работы. И каждый из них был универсальным «тыжпрограммистом», который и «винду» переставит, и сайт сделает, и чайник починит.
За последние десять лет быстрый и повсеместный интернет, особенно мобильный, еще раз перевернул все вверх ногами.
Компьютеры из роскоши превратились в стандартный рабочий инструмент, а мобильные телефоны трансформировались тоже в общем-то в компьютеры, но поменьше. Даже наши мамы уже знают, что «питон» — не только змея, а и язык программирования, Страуструп — не итог охоты, а программистский гуру, и если человек смотрит в потолок, раскачиваясь на стуле, — он не бездельничает, просто у него код компилируется или нейросеть обучается.
И, конечно, развитие технологий породило множество «подпрофессий», так что многоглавый программист сегодня — что-то из Красной книги (зато появились еще новые для слуха специальности вроде экономической кибернетики и биоинформатики). Теперь программисту совершенно не зазорно не уметь починить «я что-то нажал и все исчезло» или перезаправить картридж в принтере — ведь он на коленке сделает чат-бота, которого в сетевом общении не отличить от живого человека!
Даже выглядит программист теперь совершенно иначе: код уже пишут не бородачи в свитерах, а хорошо одетые молодые парни и девушки. К слову, авторитетное издание Harward Business Review не так давно даже назвало Data Science «самой сексуальной профессией XXI века»! (Если вы не из сферы IT, то поясним: Data Science — это наука о данных в цифровой форме).
Сейчас практически невозможно полностью отделить цифровую часть жизнь от оффлайновой, а IRL в прежнем понимании нереально, даже если уйти в Гималаи: прямо сейчас кто-то твитит из лагеря на вершине, как прошло восхождение (и вносит правки, которые прислали прямо туда). Так что с полным осознанием неотвратимости поздравляем всех причастных с днем программиста! Вы делаете наш мир ярким, технологичным и иногда немного глючным — но мы вас все равно очень любим.