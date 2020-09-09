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19:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Венеция. Маски. Фестиваль. Первый во время пандемии

В Венеции проходит 77-й кинофестиваль — первый международный фестиваль во время пандемии.

В феврале в Венеции был прерван знаменитый карнавал, а в начале марта вся страна была заперта на карантине. В августе министерство здравоохранения Италии сообщило о более полутора миллионах переболевших коронавирусом.

Но организаторы фестиваля решили все же провести киносмотр. Во многом потому, что согласились приехать звезды. Поэтому на красной дорожке — звезды первой величины: Тильда Суинтон, Педро Альмодовар и Кейт Бланшетт. Россию в конкурсе представляет Андрей Кончаловский с новой лентой «Дорогие товарищи!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Зрителей в этом году стало меньше, а новых правил намного больше. Соблюдение всех мер предосторожности было одним из обещаний организаторов фестиваля.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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