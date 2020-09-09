19:48 (мск), источник: BBC News Русская служба
Венеция. Маски. Фестиваль. Первый во время пандемии
В Венеции проходит 77-й кинофестиваль — первый международный фестиваль во время пандемии.
В феврале в Венеции был прерван знаменитый карнавал, а в начале марта вся страна была заперта на карантине. В августе министерство здравоохранения Италии сообщило о более полутора миллионах переболевших коронавирусом.
Но организаторы фестиваля решили все же провести киносмотр. Во многом потому, что согласились приехать звезды. Поэтому на красной дорожке — звезды первой величины: Тильда Суинтон, Педро Альмодовар и Кейт Бланшетт. Россию в конкурсе представляет Андрей Кончаловский с новой лентой «Дорогие товарищи!».
Зрителей в этом году стало меньше, а новых правил намного больше. Соблюдение всех мер предосторожности было одним из обещаний организаторов фестиваля.