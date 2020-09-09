9 сентября, источник: Вести.Ru
Пашаева обвинили в нарушении адвокатской этики
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката, а также разгласил адвокатскую тайну.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал
Он заявил, что в действиях Пашаева по защите Ефремова вместо профессиональной работы в ФПА увидели подрыв профессии адвоката, в частности, признаки разглашения адвокатской тайны, а также нарушение принципа «защищая, не обвиняй».
Добрынин считает, что Пашаев, который ранее трижды лишался адвокатского статуса, превратил судебное заседание в «гнусное зрелище».
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в аварии и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда.