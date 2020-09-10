Почти 40% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов

Согласно результатам исследования, среди россиян в возрасте старше 60 лет более половины (55%) считают, что Лукашенко правильно реагирует на ситуацию в стране.
По данным опроса, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко правильными — «законно избранный президент, действует в рамках закона», «Лукашенко против повторения в стране “украинского” сценария».
В свою очередь, 21% россиян, знающих о ситуации в соседней стране, склонны считать неправильными действия белорусского президента, среди респондентов в возрасте 18−30 лет такого мнения придерживается каждый третий (34%).
Согласно опросу, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко неправильными — мнения о том, что белорусский президент «не владеет ситуацией, накаляет обстановку» и что «у людей есть причины для протестов».
По данным ФОМ, 27% сограждан, имеющих информацию о ситуации в Белоруссии, затрудняются дать оценку действиям Лукашенко, наибольшие затруднения в этом плане испытывают респонденты в возрасте 46−60 лет.
Социологи отмечают, что массовых протестах в Белоруссии информированы 87% участников опроса: 30% респондентов хорошо об этом знают, 57% опрошенных информированы в общих чертах. Впервые слышат от социологов о протестах в соседней стране 13% россиян.
Всероссийский опрос прошел 28—30 августа 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает озвученные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.
Всего в ходе акций протеста были задержаны более семи тысяч человек.