Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 сентябряМатч Карпов - Каспаров, старт "Секретных материалов" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
18Лень — двигатель искусства: в Никола-Ленивце завершилось «Архстояние»
14Месяц протестов в Белоруссии
10:02 (мск), источник: Интерфакс

Почти 40% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Более трети россиян (39%) из тех, кто знает о нынешних событиях в Белоруссии, полагают, что президент Александр Лукашенко правильно действует в сложившейся ситуации, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), поступившие в среду в «Интерфакс».

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Согласно результатам исследования, среди россиян в возрасте старше 60 лет более половины (55%) считают, что Лукашенко правильно реагирует на ситуацию в стране.

По данным опроса, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко правильными — «законно избранный президент, действует в рамках закона», «Лукашенко против повторения в стране “украинского” сценария».

В свою очередь, 21% россиян, знающих о ситуации в соседней стране, склонны считать неправильными действия белорусского президента, среди респондентов в возрасте 18−30 лет такого мнения придерживается каждый третий (34%).

Согласно опросу, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко неправильными — мнения о том, что белорусский президент «не владеет ситуацией, накаляет обстановку» и что «у людей есть причины для протестов».

Новость
«Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

По данным ФОМ, 27% сограждан, имеющих информацию о ситуации в Белоруссии, затрудняются дать оценку действиям Лукашенко, наибольшие затруднения в этом плане испытывают респонденты в возрасте 46−60 лет.

Социологи отмечают, что массовых протестах в Белоруссии информированы 87% участников опроса: 30% респондентов хорошо об этом знают, 57% опрошенных информированы в общих чертах. Впервые слышат от социологов о протестах в соседней стране 13% россиян.

Всероссийский опрос прошел 28—30 августа 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает озвученные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Всего в ходе акций протеста были задержаны более семи тысяч человек.

Лукашенко: с «кем-либо» президенты не ведут переговоры
Во время загрузки произошла ошибка.
10:18 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения
Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна «Майсак»
В России число новых случаев COVID уже неделю превышает 5 тысяч
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Названо главное условие победы над бедностью в России
Забайкалец украл 800 тысяч рублей и раздал их нуждающимся
СМИ: Кипр блокирует европейские санкции против Белоруссии
Deutsche Bank предсказал миру «эпоху беспорядков»
Здоровье
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию Тестирование приостановили.
Hi-Tech
Какие опасности таятся в «Госуслугах» В сети нужно всегда оставаться начеку
Авто
Самые необычные автомобили мировых знаменитостей Розовый «Ламборгини», трактор или, быть может, машина за 700 миллионов рублей? Рассказываем, какая техника стоит в гараже звезд
Кино
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову Что говорят знаменитости о суде над Михаилом Ефремовым, признанным виновным в смертельном ДТП
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Любишь много зарабатывать в Сети – люби и закон соблюдать
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Дети
В Подмосковье женщина родила четырнадцатого ребенка В семье на данный момент восемь сыновей и шесть дочерей
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь