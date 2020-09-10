11:06 (мск), источник: Life.ru
О, «Е»! В каких наших продуктах есть вредные добавки, запрещённые в ЕС и США
По словам эксперта, существует лишь четыре ингредиента на букву Е, которые можно считать полезными.
В России продаются продукты с
Спрашивается: если они действительно такие вредные, почему же их не запрещают в России?
Потому что у нас разрушено сельское хозяйство, нам нужно восстановить его. Я лишь в последнее время стала замечать пасущихся коров. И не пустующие земли, а засеянные. Мы сейчас не можем ни пальмовое масло запретить, никакие добавки, ничего — нам просто есть будет нечего. Обратите внимание, на молокозаводы хоть бы один молоковоз въехал — всё на сухом молоке.
В России, со слов Марият Мухиной, запрещено лишь восемь «ешек». Это:
При этом стоит понимать одну простую вещь: если эти
Эти добавки мы не встретим в хороших магазинах, но вот разносчики таких «ешек» — это оптовые рынки, где трудно очень провести проверку. И, соответственно, фастфуд, потому что там же не будешь ты брать каждый продукт на анализ.
А меж тем эти добавки могут нанести серьёзный вред организму, подчеркнула Мухина. К примеру, формальдегид Е-240 — вещество, которое используют при производстве пластмассы, красок, смол.
Его раньше и в икру совали, и в батончики, и куда только не пихали. А организм каждого человека индивидуален, то, что один, другой человек съест без последствий, для третьего — уже яд. И мы получаем эти страшные случаи: умерла на свадьбе — съела шоколадную конфету.
Эксперт подчеркнула, что в богатом спектре Е довольно много действительно натуральных веществ, но это вовсе не значит, что добавлять их
Е-330 — лимонная кислота — вроде бы натуральная, она содержится реально в цитрусовых, но она
всё-такив природе не в таком количестве. Так же как сорбиновая кислота, она же содержится в рябине, но она там совершенно в другом количестве. Или бензойная кислота — она содержится в лесных ягодах, но когда её кладут в фастфуд, то получается уже совершенно другой эффект.
Впрочем, действительно полезные для здоровья
Это натуральный краситель, его получают из растения под названием куркума. Это такие корешки, вроде морковки, только такие жёлтые. Это овощ, корнеплод. Он натуральный и даже обладает противораковым действием.
Это аскорбиновая кислота — витамин С. Он часто добавляется в овощные и фруктовые консервы как консервант.
Лактат калия — соль молочной кислоты, которая входит в состав сыров. Сыроварение делается на этом лактате калия. Он полезный.
Пектин. Это вообще суперполезная «ешка», это натуральное пищевое волокно, получаемое из фруктов и овощей, яблок, свёклы, это то, что ценно в овощах.
И вот ещё один список на заметку. Оказывается, по цифрам, которые идут после Е, можно в большинстве случаев определить, что собой представляет добавка. И если видим в составе:
Вы, наверное, заметили, что промежуток от Е-800 до Е-899 пропущен. Как отметила диетолог, эти добавки «покрыты мраком», то есть даже специалисты не могут однозначно определить, что это такое и для чего предназначается. То же самое относится к категории Е-1100-Е-1199. И вся трагедия в том, что уже было выше упомянуто: если категорически исключить всё, что здесь перечислено, из собственного рациона, в нём, похоже, практически ничего не останется. Так что нам с вами можно только выбирать из широкого ассортимента зол. Или переходить на натуральное хозяйство.
Адель Романенкова