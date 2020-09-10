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11:06 (мск), источник: Life.ru

О, «Е»! В каких наших продуктах есть вредные добавки, запрещённые в ЕС и США

По словам эксперта, существует лишь четыре ингредиента на букву Е, которые можно считать полезными.

Источник: AFP 2020

В России продаются продукты с Е-добавками, давно запрещёнными в европейских странах или в США, рассказала Лайфу диетолог, эксперт «Роскачества» Марият Мухина. Она предоставила нашей редакции целый список таких веществ, и мы решили сделать из него удобную инфографику, которую можно было бы открыть и просмотреть прямо в магазине. Даже три инфографики: по консервантам, по красителям и по всему прочему. И везде указано, почему именно в западных странах от таких добавок отказались. Так что оставьте эту статью в закладках — в супермаркете пригодится. Значит, так: сначала красители. Остальное — ниже по тексту, прокрутите немножко.

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Спрашивается: если они действительно такие вредные, почему же их не запрещают в России?

Потому что у нас разрушено сельское хозяйство, нам нужно восстановить его. Я лишь в последнее время стала замечать пасущихся коров. И не пустующие земли, а засеянные. Мы сейчас не можем ни пальмовое масло запретить, никакие добавки, ничего — нам просто есть будет нечего. Обратите внимание, на молокозаводы хоть бы один молоковоз въехал — всё на сухом молоке.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"
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В России, со слов Марият Мухиной, запрещено лишь восемь «ешек». Это:

  • Е-121 — «цитрусовый красный» краситель
  • Е-123 — краситель «красный аромат»
  • Е-128 — краситель «красный 2G»
  • Е-216 и Е-217 — консерванты
  • Е-240 — формальдегид
  • Е-924а и Е-924б — улучшители муки

При этом стоит понимать одну простую вещь: если эти Е-добавки нелегальны, это не значит, что их нигде нет.

Эти добавки мы не встретим в хороших магазинах, но вот разносчики таких «ешек» — это оптовые рынки, где трудно очень провести проверку. И, соответственно, фастфуд, потому что там же не будешь ты брать каждый продукт на анализ.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"

А меж тем эти добавки могут нанести серьёзный вред организму, подчеркнула Мухина. К примеру, формальдегид Е-240 — вещество, которое используют при производстве пластмассы, красок, смол.

Его раньше и в икру совали, и в батончики, и куда только не пихали. А организм каждого человека индивидуален, то, что один, другой человек съест без последствий, для третьего — уже яд. И мы получаем эти страшные случаи: умерла на свадьбе — съела шоколадную конфету.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"
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Эксперт подчеркнула, что в богатом спектре Е довольно много действительно натуральных веществ, но это вовсе не значит, что добавлять их куда-либо полезно.

Е-330 — лимонная кислота — вроде бы натуральная, она содержится реально в цитрусовых, но она всё-таки в природе не в таком количестве. Так же как сорбиновая кислота, она же содержится в рябине, но она там совершенно в другом количестве. Или бензойная кислота — она содержится в лесных ягодах, но когда её кладут в фастфуд, то получается уже совершенно другой эффект.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"

Впрочем, действительно полезные для здоровья Е-добавки тоже существуют, признала диетолог. По её мнению, их четыре штуки. А именно:

Е-100

Это натуральный краситель, его получают из растения под названием куркума. Это такие корешки, вроде морковки, только такие жёлтые. Это овощ, корнеплод. Он натуральный и даже обладает противораковым действием.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"

Е-300

Это аскорбиновая кислота — витамин С. Он часто добавляется в овощные и фруктовые консервы как консервант.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"

Е-326

Лактат калия — соль молочной кислоты, которая входит в состав сыров. Сыроварение делается на этом лактате калия. Он полезный.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"

Е-440

Пектин. Это вообще суперполезная «ешка», это натуральное пищевое волокно, получаемое из фруктов и овощей, яблок, свёклы, это то, что ценно в овощах.
Марият Мухина
Диетолог, эксперт "Роскачества"

И вот ещё один список на заметку. Оказывается, по цифрам, которые идут после Е, можно в большинстве случаев определить, что собой представляет добавка. И если видим в составе:

  • от Е-100 до Е-199 — это красители;
  • от Е-200 до Е-299 — это консерванты;
  • от Е-300 до Е-399 — это антиоксиданты;
  • от Е-400 до Е-499 — это стабилизаторы, эмульгаторы, регуляторы кислотности, разрыхлители;
  • от Е-500 до Е-599 — это регуляторы Ph, против слёживания;
  • от Е-600 до Е-699 — это усилители вкуса, ароматизаторы;
  • от Е-700 до Е-799 — это антибиотики («Так и знайте!» — подчеркнула эксперт «Роскачества»);
  • от Е-900 до Е-999 — это глазирующие агенты, улучшители хлеба, муки

Вы, наверное, заметили, что промежуток от Е-800 до Е-899 пропущен. Как отметила диетолог, эти добавки «покрыты мраком», то есть даже специалисты не могут однозначно определить, что это такое и для чего предназначается. То же самое относится к категории Е-1100-Е-1199. И вся трагедия в том, что уже было выше упомянуто: если категорически исключить всё, что здесь перечислено, из собственного рациона, в нём, похоже, практически ничего не останется. Так что нам с вами можно только выбирать из широкого ассортимента зол. Или переходить на натуральное хозяйство.

Адель Романенкова

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