В Тюменской области ищут виновных в имитации захвата заложников в школе

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
В мэрии Ишима «Ъ» рассказали, что мероприятие, посвященное дню солидарности в борьбе с терроризмом (отмечается 3 сентября, в годовщину штурма захваченной школы № 1 в Беслане в 2004 году, тогда погибли 334 человека), было согласовано с администрацией школы. Кроме того, учитель якобы предупредил детей о формате занятия. Возмущение в связи с ситуацией ранее высказал глава региона Александр Моор.
Ишимская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения прав учащихся школы № 2 после урока ОБЖ в пятом классе, на котором был сымитирован захват заложников. Об этом уроке стало известно после того, как после уроков 4 сентября одному из детей стало плохо, домой к нему вызвали скорую помощь. «Организована процессуальная проверка соблюдения прав школьников при проведении профилактических мероприятий в учебном заведении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.— В ходе проверки будет дана правовая оценка ситуации, а также будут приняты соответствующие меры реагирования».
Как сообщал портал 72.ру со ссылкой на родителей пострадавшего пятиклассника, в кабинет к ученикам пришел человек в маске, полностью закрывающей лицо, в камуфляжной одежде, с сумкой и автоматом.
На одном из фото видно, что человек, исполняющий роль террориста, забрался на подоконник. По данным родителей, их учителя не предупреждали, что планируют провести такой урок.
В группе школы «ВКонтакте» указано, что в рамках «свободной тематической пятницы» «Мир без террора» проводились соответствующие мероприятия: «В течение дня демонстрировались социальные видеоролики по противодействию терроризму, были проведены инструктажи по правилам поведения при терактах, при захвате заложников. Была проведена радиопередача про захват заложников в 2004 году в Беслане».
Пользователи, впрочем, отмечают, что изначально текст сообщения выглядел иначе: в нем говорилось, что в пятом классе прошел «необычный урок ОБЖ», во время которого «прошла учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранения при захвате заложников», а по окончании «игры» «были разобраны ошибки в поведении учащихся».
Текст сопровождался фотографиями человека в черной маске. Сейчас сообщение отредактировано, фотографии удалены.
«Директор школы рассказала мне, что преподаватель предупреждал учеников о том, как пройдет внеклассное занятие, — сообщил рассказал “Ъ” заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.— Но вся информация будет проверяться рабочей группой, которую создали в школе совместно с городским департаментом по социальным вопросам. Планируется собрать все данные о том, как проходило занятие, предупреждал ли о нем учитель, как он вел себя, и уточнить все остальные детали». Решение о том, продолжит ли педагог работать в школе, будет принято по результатам проверки.
Господин Долженко допускает, что «мог сыграть человеческий фактор», из-за которого учитель мог «отойти от плана мероприятия»: «В сентябре мы проводим целый комплекс занятий по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности и антитеррористического характера. Они согласуются с властями и школой и проводятся с участием различных ведомств, например правоохранительных органов, МЧС. Занятие, на котором произошел инцидент, не исключение, педагог разработал программу и согласовал ее с администрацией школы».
Господин Долженко считает, что цель таких мероприятий — «ощущение безопасности», которое должно, по его мнению, появиться у детей «после получения знаний об экстренных ситуациях».
Изменения в школьной группе в социальной сети произошли после того, как на происшествие обратил внимание и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он и поручил областному департаменту образования провести проверку. «Это нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов!» — написал губернатор в своем Instagram. «Ъ» направил в департамент запрос о ходе и результатах проверки, ответ в редакцию пока не поступал.
В комментариях к посту губернатора мнения пользователей разделились: некоторые из них сочли «тренировку» допустимой, другие поддержали губернатора и потребовали наказать «идейных вдохновителей эксперимента».
Дарья Соколова, Екатеринбург