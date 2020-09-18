18 сентября, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 сентября
День рождения смайлика, первый в истории конкурс красоты, открытие первой международной железной дороги и другие события этого дня.
В мае 1790 года Александр Радищев напечатал своё главное сочинение — «Путешествие из Петербурга в Москву». Его смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных явлениях государственной жизни обратили на себя внимание Екатерины II. Она назвала писателя «бунтовщиком хуже Пугачева» и в сентябре издала указ о признании Радищева виновным в нарушении присяги и других преступлениях против власти.
Писателя приговорили к смертной казни, но затем заменили наказание ссылкой в Илимский острог. Радищев пробыл в местах заключения 6 лет и был помилован после смерти императрицы. Запрет на «Путешествие из Петербурга в Москву» в России сняли только в 1905 году.
19 сентября 1841 года состоялось торжественное открытие первой международной железнодорожной линии из французского Страсбурга в швейцарский Базель. Линия работает до сих пор для пассажирских и грузовых перевозок. Ее протяженность составляет 141,3 км. Следующий международный участок появится лишь спустя 2 года — 15 октября 1843 года откроют международную железнодорожную линию между Антверпеном в Бельгии и Кёльном в Германии.
19 сентября 1888 года на бельгийском курорте Спа в Арденнских горах прошел первый в истории конкурс красоты. Девушек для участия отбирали по фотографиям, а сам конкурс проходил скромно и закрыто.
«Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже», — писал репортер, освещающий проведение конкурса.
Победительницей конкурса стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре. Ей вручили премию в пять тысяч франков.
19 сентября 1948 года родился британский актер Джереми Айронс, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми». Юношей Айронс мечтал стать ветеринаром, но провалился на вступительных экзаменах. Джереми начал работать ассистентом в театре и так влюбился в актерское ремесло, что поступил на актерские курсы.
Айронс прославился после роли в фильме в фильме «Женщина французского лейтенанта» 1981 года, где он снялся с Мерил Стрип. Актер сыграл в фильмах «Любовь Свана», «Лолита», «Дом духов», «Человек в железной маске», «Каллас навсегда», «Кредо убийцы» и многих других.
19 сентября 1982 года американский