11:38 (мск), источник: ТАСС
Голос Елизаветы Глинки воссоздали для фильма «Доктор Лиза» с помощью нейросети
Для реализации проекта подняли архивы с видео- и аудиоинтервью Доктора Лизы.
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Голос основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года при крушении самолета Минобороны РФ, воссоздали с помощью нейросети авторы фильма «Доктор Лиза». Об этом ТАСС рассказали в
«Ее голос мог утешить, придать сил, направить. Ее номер набирали в моменте острой боли, и она могла спасти словом и делом. Ее неповторимой интонации — живой, честной, ироничной, прямой — не хватает тысячам и тысячам людей. Елизаветы Петровны Глинки, доктора Лизы, нет с нами уже почти четыре года, но сквозь время до нас все еще долетает свет ее милосердия, человечности и доброты. В самые тяжелые времена нам не хватает возможности услышать от нее самые простые, но самые нужные слова. Она умела “обнять”, даже не находясь рядом, а за тысячи километров, на другой стороне телефонной линии. И мы решили протянуть ее голос сюда, в этот сложный, противоречивый год», — сообщил прокатчик.
Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудиоинтервью доктора Лизы, поскольку обучение нейросети требует много часов записей обладателя необходимого голоса. На ролике, опубликованном в YouTube, синтезированный голос зачитывает самые известные цитаты Глинки.
Фильм «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас, произведенный «Киностудией КИТ», расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Глинки — врача и общественного деятеля. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова, в картине также задействованы Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра. Премьера картины состоится на фестивале «Кинотавр» в Сочи, в широкий прокат она выйдет 22 октября.
С начала конфликта на востоке Украины Елизавета Глинка регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, а также возила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок — при крушении самолета Минобороны РФ 25 декабря 2016 года — она погибла.