Эксперты назвали условия посещения россиянами курортов Египта

Россия в среду возобновила прерванное
Ранее министр туризма Халед
«Нет никаких ограничений, как только отдыхающие прилетают в Каир со справкой с результатами
По словам главы Палаты туркомпаний, являющегося также владельцем одной из крупнейших сетей отелей в Хургаде и
По словам египетского эксперта в области туризма Мухаммеда Гамиля, в настоящий момент желающие отдохнуть в Египте россияне бронируют туры самостоятельно. «Летали российские путешественники в основном через Стамбул. Как правило, эти люди сами бронируют свои туры онлайн, из туроператоров пока мало кто работает на этом направлении. Таких гостей — около 20 процентов», — рассказал он.
Анализ за 30 долларов можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны —
Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.