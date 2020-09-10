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11:56 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты назвали условия посещения россиянами курортов Египта

КАИР, 10 сен — РИА Новости. Прибывающие в аэропорт Каира российские туристы смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, заявил РИА Новости глава Палаты туристических компаний Египта Хусам Шаир.

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Источник: РИА Новости

Россия в среду возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в столицу Египта.

Ранее министр туризма Халед аль-Анани заявлял, что открытыми для иностранных туристов, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится Хургада; Южный Синай, в пределах которого расположены Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также Матрух на Средиземном море.

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«Нет никаких ограничений, как только отдыхающие прилетают в Каир со справкой с результатами ПЦР-теста, они могут беспрепятственно ехать из Каира в Хургаду и Шарм эш-Шейх», — сказал Шаир.

По словам главы Палаты туркомпаний, являющегося также владельцем одной из крупнейших сетей отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, в туротрасли Египта после открытия РФ рейсов в Каир, «рассчитывают и на возобновление прямых перелетов на египетские курорты на Красном море».

По словам египетского эксперта в области туризма Мухаммеда Гамиля, в настоящий момент желающие отдохнуть в Египте россияне бронируют туры самостоятельно. «Летали российские путешественники в основном через Стамбул. Как правило, эти люди сами бронируют свои туры онлайн, из туроператоров пока мало кто работает на этом направлении. Таких гостей — около 20 процентов», — рассказал он.

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Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.

Анализ за 30 долларов можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны — Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам.

Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.

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