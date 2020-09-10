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12:20 (мск), источник: Интерфакс

НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Разработчик российской вакцины от COVID-19 Sputnik V Институт имени Гамалеи направил в научный журнал The Lancet пояснения к данным о клинических исследованиях, к которым у группы иностранных ученых возникли вопросы.

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Источник: РИА "Новости"

«По нашим данным, разработчики вакцины Sputnik V уже направили развернутые ответы редактору журнала The Lancet», — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в четверг «Интерфаксу».

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Ранее группа ученых-медиков из Швейцарии, Швеции, США, Австралии, Италии и других стран опубликовала открытое письмо к авторам статьи в The Lancet о клинических исследованиях вакцины Sputnik V. Они обратили внимание на данные о количестве антител у испытуемых после введения вакцины на разных этапах. Так, у всех девяти испытуемых, получивших один из вариантов вакцины, согласно графикам в статье, титр антител к коронавирусу оказался идентичным на 21-й и 28-й день. По мнению подписантов, такие результаты говорят о статистической аномалии и требуют объяснений.

Авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты клинических исследований первой российской вакцины от коронавируса Sputnik V, созданной в Институте им. Гамалеи Минздрава России.

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