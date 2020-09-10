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12:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Нужна ли в Турции маска на пляже отеля?

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции с 8 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

С 8 сентября ношение масок в Турции сделали обязательным во всех общественных местах. Такое решение власти приняли из-за роста количества случаев заражения коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения, на 10.09.2020 общее число инфицированных в стране достигло 283 943 человек, число выздоровевших составило 254 188 человек. Общее количество жертв коронавируса — 6 837 граждан.

Из-за увеличения количества заболевших COVID-19 власти обязали всех носить маски в общественных местах, а в отелях запретили ночные концерты. За несоблюдение масочного режима нарушителям грозит административная ответственность.

Нужно ли носить маску на пляже отеля?

Маску необходимо носить в общественных местах по всей стране, в том числе на общественных пляжах, но не на пляжах отелей. По словам советника главы Ростуризма по транспорту, главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, требование носить маски на пляжах касается публичных, общественных пляжей для местных жителей. Что касается частных пляжей при отелях, то на них туристы могут находиться без маски.

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На территории отеля можно находиться без маски, но ее потребуется носить при выходе за территорию: с 8 сентября обязательный масочный режим действует на улицах, в магазинах и пр. При этом, по словам эксперта, «у любого гостя отеля, который приходит, измеряют температуру, он входит на территорию изначально в маске».

Как пояснил Горин АиФ.ru, в Турции сейчас открыты только те отели, которые получили «сертификат здорового туризма». Такой документ устанавливает критерии здоровья и гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и на других видах транспорта, а также в гостиницах, ресторанах, барах и кафе. Согласно требованиям Министерства культуры и туризма республики отели, желающие получить сертификат безопасности должны иметь:

  • тепловизоры или другие устройства на входе для бесконтактного измерения температуры, а также дезинфекторы для рук в общественных местах по всей территории отеля;
  • разметку или другие знаки для соблюдения социальной дистанции 1−1,5 метра;
  • в ресторанах, барах, у бассейна столы должны стоять также с учетом социальной дистанции, на расстоянии 1,5 метра. Шезлонги и зонты у бассейна — на таком же расстоянии.

Кроме того, в каждом отеле должна быть отдельная зона на случай, если придется изолировать заболевшего коронавирусом постояльца, из расчета одна изоляционная комната на каждые 50 номеров. Всего в списке больше 100 требований.

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