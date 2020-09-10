12:05 (мск), источник: Daily Storm
Опального монаха Сергия отлучили от церкви
Церковный суд в Екатеринбурге принял решение об отлучении от церкви бывшего схиигумена Сергия.
В Екатеринбургской епархии сообщили, что решение направлено патриарху Кириллу на подпись. Мятежного монаха отлучили от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.
«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить это решение», — сообщил журналистам председатель церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета.
Как объяснил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло, после отлучения от церкви Сергий перестанет быть монахом.
«Монашество в христианстве существует только внутри церкви, вне церкви не может быть монаха. На сегодняшний день монашество упразднено самим отцом Сергием. Он фактически не является монахом. Если владыка утвердит решение, то [Сергия] надо будет именовать Николаем Романовым», — цитирует священнослужителя Znak.com.
Что касается других действий в отношении Среднеуральского женского монастыря, то их не будет, отметил представитель РПЦ. В то же время он допустил, что сторонники
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