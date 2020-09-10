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13:14 (мск), источник: Газета.Ру

Королева русского джаза: Ларисе Долиной — 65

10 сентября Лариса Долина празднует 65 лет. Одна из будущих голосов страны родилась в Баку, музыкальную школу заканчивала в Одессе. Здесь в Долиной раскрыли джазовую певицу, хотя образование она получила по классу виолончели.

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Вокалу она обучалась в лучших оркестрах под руководством Константина Орбеляна и Полада Бюль-Бюль Оглы. В дальнейшем Долина была солисткой оркестра «Современник».

В 1981 году Анатолием Кроллом была подготовлена программа «Антология джазового вокала», с которой Долина и Вейланд Родд в сопровождении оркестра выступали с аншлагами во многих республиках СССР. Весь ее опыт и талант сошлись в фильме «Мы из джаза», где она сыграла темнокожую гастролершу.

В 1982 году Долина прославилась на всю страну после выхода на экраны фильма «Чародеи», где спела песню «Три белых коня». В 1984 году певица получила приглашение исполнить одну из главных партий в кантате Альфреда Шнитке «История доктора Фауста». С конца 80-х и до сих пор заслуженная артистка России выступает с сольными программами, которые, как правило, сама и режиссирует. В них прима смешивает джаз, эстраду, а порой и академическую музыку.

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