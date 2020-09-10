Королева русского джаза: Ларисе Долиной — 65

Вокалу она обучалась в лучших оркестрах под руководством Константина Орбеляна и Полада Бюль-Бюль Оглы. В дальнейшем Долина была солисткой оркестра «Современник».
В 1981 году Анатолием Кроллом была подготовлена программа «Антология джазового вокала», с которой Долина и Вейланд Родд в сопровождении оркестра выступали с аншлагами во многих республиках СССР. Весь ее опыт и талант сошлись в фильме «Мы из джаза», где она сыграла темнокожую гастролершу.
В 1982 году Долина прославилась на всю страну после выхода на экраны фильма «Чародеи», где спела песню «Три белых коня». В 1984 году певица получила приглашение исполнить одну из главных партий в кантате Альфреда Шнитке «История доктора Фауста». С конца 80-х и до сих пор заслуженная артистка России выступает с сольными программами, которые, как правило, сама и режиссирует. В них прима смешивает джаз, эстраду, а порой и академическую музыку.