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15:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: что стоит за ростом числа зараженных и почему не надо паниковать

Руководство многих европейских стран, в числе которых Франция, Испания и Италия, бьет тревогу в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:28 MSK, 10.09
Инфицировано1 046 370+5 363
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
28.0810.09
Скончалось18 263+128
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
28.0810.09
Выздоровело862 373+5 915
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
28.0810.09
Инфицировано27 893 832+283 172
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
28.0810.09
Скончалось904 333+6 036
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
28.0810.09
Выздоровело18 795 830+227 988
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
28.0810.09
Масштабы тестирования на коронавирус несопоставимы с теми, что были в начале пандемии | Источник: EPA
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Зима без локдаунов: Европа решила взять пример с Швеции и не запираться от вируса

Франция вышла на третье место по количеству смертей в Европе (более 30 тыс.), уступая лишь Британии и Испании. Недавно там был установлен суточный рекорд заражений — около 1700, а всего во Франции более 344 тыс. человек заражены или переболели коронавирусной инфекцией.

Франция находится на седьмом месте в мире по числу смертей от Covid-19, и власти пристально отслеживают ситуацию с распространением вируса, чтобы при необходимости усиливать локальные карантинные меры.

Власти Франции опасаются, что в ноябре страну может накрыть вторая волна инфекции.

В Испании, где карантинные меры начали облегчать еще в июне, но они по-прежнему остаются довольно жесткими, начиная с июля вновь наметился резкий рост заболеваемости, а всего в стране выявлено уже более 534 тыс. случаев заражения.

По количеству смертей Испания лишь немного отстает от Франции.

В Британии, которая держит европейский рекорд по числу зараженных, только за посление три дня число новых инфицированных перевалило за две тысячи. Средний уровень роста заражения в 4 раза превышает показатели середины июля.

Но в самом ли деле эти пугающие цифры отражают реальную картину? Прежде чем начать паниковать, специалисты предлагают обратить внимание на пять важных факторов.

1. «Пик» заболеваемости на самом деле не был пиком

Источник: GETTY IMAGES

Мы уже привыкли к таблице подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: она показывает ежедневное число позитивных тестов на Covid-19. В апреле в Британии регистрировалось по 6 тыс. новых случаев, так что в последние дни наблюдается некое приближение к пику.

Однако в начале пандемии в Великобритании, как и практически во всех европейских странах, анализы делали почти исключительно пациентам в больницах, поскольку никто не был готов к массовым тестам.

А выборочные тесты означали, что основная часть населения не попадала в руки врачей, в то время как сейчас тестирование стало по-настоящему массовым. Поэтому сравнивать сегодняшние цифры с цифрами периода так называемого пика, который наблюдался в марте-апреле, попросту некорректно.

По оценкам Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в марте число зараженных могло достигать и 100 тыс. в день.
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Но никто об этом не знал — ведь масштабы тестирования начали расти лишь в середине марта, а по-настоящему массовым в Британии оно стало совсем недавно (в Германии и Испании это произошло раньше).

Понятно, что даже сегодня удается выявить далеко не всех зараженных, но все же это не предполагаемые 5%, как было в начале пандемии.

Так что, даже если статистически число зараженных растет, уровень инфицирования сегодня намного ниже, чем было на пике.

2. Фактор дополнительных тестов

Уже после того, как было введено массовое тестирование, число ежедневных и еженедельных тестов неуклонно растет.

Это связано с тем, что открываются новые центры и растет пропускная способность лабораторий. А это значит, что сейчас специалисты могут намного лучше проследить хождение вируса, чем в самом начале массового тестирования (не говоря уже о том, что в начале пандемии цепочки передачи вируса вообще толком не отслеживались).

Да, на первый взгляд может показаться, что число новых инфицированных зашкаливает, но если учесть, что и число тестов с середины июня возросло на 80%, рост инфекции уже не выглядит таким быстрым и устрашающим.

3. Тестирование проводится в очагах заражения

Источник: Reuters

Расширение возможностей по проведению тестирования означает, что у властей развязаны руки. Теперь в распоряжении британского правительства имеется более сотни мобильных лабораторий, которые можно направить в очаги заражения.

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И хотя проблемы с пропускной способностью лабораторий еще сохраняются, и порой британцам, к примеру, все еще бывает очень трудно сдать анализ, все же теперь медики могут сфокусироваться на районах с наиболее высокими показателями заражения. В таких районах тесты предлагаются даже людям, у которых нет очевидных симптомов.

То же самое происходит и в других странах. В Испании, например, тестируют целые регионы, в которых наблюдается рост числа заражений.

Особое внимание, уделяемое таким очагам, в свою очередь, означает, что и вероятность положительного теста заметно повышается.

К примеру, четверть всех новых случаев заражения в Великобритании за последнюю неделю была выявлена в 20 муниципалитетах, которые составляют лишь 5% от общего числа муниципалитетов страны.

4. Рост числа госпитализированных ниже роста инфицированных

За последние несколько дней в Британии несколько выросло число госпитализаций с диагнозом коронавирус, но оно растет совсем не так быстро, как число зараженных. Картина очень далека от того, что наблюдалось в марте, когда больницы были буквально переполнены.

Та же картина наблюдается в Испании и Франции.

Источник: Reuters

Одно из объяснений заключается в том, что в ходе тестирования выявляются вялотекущие случаи заражения, не требующие госпитализации. Также играет роль тот факт, что наибольшее число заболевших — молодые люди, которые в основном легко переносят болезнь.

Впрочем, рост заболеваемости напоминает нам о том, что вирус никуда не делся, и быстрая эскалация пандемии по-прежнему возможна.

5. Среди новых зараженных растет процент молодежи

По данным системы общественного здравоохранения Англии, люди в возрасте от 20 до 39 лет чаще заражаются коронавирусом, чем представители других возрастных категорий, и темпы их заражения выше, чем когда-либо за все время пандемии. Вопрос в том, почему это происходит.

Причины могут быть поведенческими или демографическими: молодым людям чаще приходится ходить на работу, эта работа может подразумевать более тесное общение с людьми, молодые люди чаще делят квартиру или дом с друзьями, наконец, они более склонны к общению вне дома, посещению баров и ночных клубов.

Но причиной может быть и то, что тестирование на коронавирус стало доступно более широкому кругу. У молодых людей шанс тяжело заболеть коронавирусом намного ниже, чем у других групп населения, поэтому в начале пандемии они намного реже попадали в больницы, где им могли сделать анализ. С налаживанием массового тестирования стали выявлять гораздо больше случаев инфицирования в этой группе населения, но они никак не влияют на картину в больницах, поскольку в большинстве случаев болезнь протекает легко и не требует госпитализации.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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